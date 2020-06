Temptation Island: ecco il cast completo del programma

Temptation Island 2020, anticipazioni. Dopo tante supposizioni e voci, scopriamo il cast ufficiale del programma.

Arrivano le ultime anticipazioni del’edizione 2020 di Temptation Island. Dopo varie settimane di dubbi e supposizioni, scopriamo finalmente tutto il cast che prenderà parte al reality condotto da Federico Bisciglia.

Nonostante il ritardo per l’emergenza, anche questa stagione del programma è pronta a riprendere il via. Ricordiamo infatti che la prima puntata andrà in onda martedì 2 luglio, una settimana prima della data prevista inizialmente.

Ecco la lista delle coppie di Temptation Island 2020.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

La prima coppia è VIP è composta dalla showgirl Antonella Elia e del suo compagno Pietro Delle Piane. Lei non è gelosa come più volte dichiarato mentre lui, uomo del SUD dai forti valori, ha paura di non resistere nel vedere la sua compagna nel villaggio di tentatori e tentatrici vicino ad altri uomini. Ecco il loro video di presentazione.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La seconda coppia VIP è composta dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e del suo nuovo fidanzato Lorenzo Amoruso. Manila infatti ha alla spalle un matrimonio durato anni con Francesco Cozza, anche lui ex calciatore. La donna ha ritrovato l’amore e la fiducia grazie a Lorenzo. Supereranno le tentazioni nel villaggio di Temptation Island? Ecco il loro video di presentazione.

Valeria e Ciavy

Ecco finalmente le 4 coppie non VIP. Si tratta di coppie formate da persone non appartenenti al mondo dello spettacolo e della tv. La prima coppia è formta da Valeria e Ciavy. Lui 35 anni, lei 27 anni, insieme da ben oltre 4 anni lCiavy non si decide alla convivenza e trova sempre delle scuse per rimandare. Ecco il loro video di presentazione.

Antonio e Annamaria

La seconda coppia NIP è quella composta da Antonio e AnnaMaria, due giovani ragazzi che provengono dalla regione Campania. AnnaMaria vuole capire, dopo diverso tempo con Antonio, se realmente è l’uomo della sua vita. Ecco il loro inedito video di presentazione.

Anna e Andrea

La terza coppia NIP è quella composta da Anna e Andrea. I due, giovani e fidanzati da anni, sono alla ricerca di un punto incontro nel loro rapporto di coppia: riusciranno a trovarlo o per loro sarà la fine del rapporto? Ecco il loro video di presentazione a Temptation Island.

Alessandro e Sofia

La quarta e ultima coppia non VIP è quella composta da Alessandro e Sofia. I due sono arrivati ad un bivio per la loro relazione e lo stesso giovane l’ha definita come l’ultima spiaggia. Riusciranno a superare i loro problemi? Ecco il video di presentazione ufficiale.

Rileggi le ultime anticipazioni di Temptation Island 2020.