Lunedì 14 ottobre, alle 21.20 su Rai2, quinto appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il feeling good show condotto da Stefano De Martino e realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, che continua a registrare ascolti in crescita e a conquistare grandi e bambini. La scorsa puntata ha infatti ottenuto l`8.8% di share e più di 1.7 milioni di telespettatori, con percentuali di share oltre il 12% nelle fasce di età tra i 4 e i 14 anni e tra i 15 e i 34 anni.

I giochi a tema “Cooking”.

Per la quinta puntata i giochi saranno a tema “Cooking” e vedranno protagonisti: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

L’Auditorium Rai di Napoli è pronto a riempirsi di nuovo di risate e allegria, in una serata all’insegna del buonumore, senza vincitori né vinti. Intrattenimento e leggerezza caratterizzeranno tutti i giochi e le prove che gli ospiti affronteranno, a cominciare dall’iconica Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile è basato sul format Anything Goes creato da Satisfaction The Telvision Agency e licenziato da Endemol Shine IP B.V. Musiche originali di David Dahan AW.