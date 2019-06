Killing Michael Jackson: questa sera su Nove (ore 21.30) andrà in onda un’inchiesta sulle indagini riguardanti la morte del leggendario re del Pop.

Sono passati ormai 10 anni dal 25 giugno 2009, giorno in cui morì Michael Jackson, indimenticato (e per molti aspetti controverso) re del Pop. Questa sera, lunedì 24 giugno (con inizio alle ore 21.30), su Nove verrà trasmesso in prima tv Killing Michael Jackson, un documentario prodotto da Zig Zag Productions e dedicato alle indagini sulla sua morte.

Come riporta “Tvblog”, la misteriosa morte di Michael Jackson sarà raccontata con le testimonianze dei tre investigatori che hanno condotto le prime indagini su quanto avvenuto nel pomeriggio del 25 giugno nella villa di Los Angeles, dove il cuore del re del pop si fermò per un’overdose di Propofol. Ci fu negligenza da parte del medico curante, Conrad Murray, che iniettò la dose, o altro? I tre investigatori della Polizia di Los Angeles – Orlando Martinez, Dan Myers e Scott Smith – permettono alle telecamere di avere accesso ai fascicoli del caso, arricchiti da testimonianze e interviste esclusive, immagini e materiali d’archivio inediti, per ricostruire i fatti documentali con dettagli e nuove informazioni.

Dopo oltre due anni di indagini, nel 2011 il medico Conrad Murray fu condannato a 4 anni di reclusione per omicidio colposo e nel 2013 è tornato libero dopo aver scontato metà della pena. Nel mezzo dieci anni di memorie, accuse e segreti portati nella tomba di uno dei più grandi artisti nella storia della musica.