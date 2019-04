Gino Fastidio: uno sketch troppo prolungato di Elisabetta Gregoraci (con conseguente “taglio” del suo spazio durante l’ultima puntata) alla base della rabbia del comico.

Forte tensione durante l’ultima puntata di Made in Sud, andata in onda lunedì 1 aprile su Rai 2, a causa di una accesa lite tra la showgirl Elisabetta Gregoraci e il comico Gino Fastidio, che sarebbe anche stato allontanato dal programma.

Come riportato da “Fanpage”, il comico napoletano non è apparso sul palco col suo nuovo personaggio, “il sommelier della marijuana”. Fastidio sarebbe andato su tutte le furie perché il suo intervento sarebbe stato tagliato per far posto ad Elisabetta Gregoraci, co-conduttrice del programma insieme a Fatima Trotta, Stefano De Martino e Biagio Izzo.

La Gregoraci avrebbe sforato nei tempi, rendendo necessari dei tagli per esigenze televisive. “Vittima” di ciò sarebbe stato proprio Gino Fastidio, il quale, secondo alcuni testimoni del dietro le quinte, avrebbe poi inveito contro la conduttrice, tra lo stupore della produzione, che ha deciso di allontanarlo.

Pare però non sia la prima volta che il comico vada in escandescenza e pare che non sia nemmeno la prima volta che tra i due nascano liti anche piuttosto accese. Si attendono conferme da parte della produzione del programma, ma sembra certo che Gino Fastidio non farà più parte del cast di Made in Sud.