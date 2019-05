Il Trono di Spade 8, anticipazioni ultima puntata: Scontro finale!

Stanotte, in contemporanea in tutto il mondo, si concluderà il Trono di Spade 8. In onda su Sky Atlantic e domani in replica alle 21.15.

di Piero Lombardi – Sono passati otto anni da quando per la prima volta abbiamo visto quella che è stata e resterà per sempre una delle saghe più belle e seguite nella storia del piccolo schermo.

Stanotte, in contemporanea in tutto il mondo si concluderà il Trono di Spade 8, con l’ultima puntata che in 80 minuti chiuderà definitivamente l’intera trama della saga.

Nella puntata precedente abbiamo assistito all’attacco ad Approdo del Re da parte dell’esercito di Daenerys e dei suoi alleati. Purtroppo le cose non sono andate come ci aspettavamo e la regina dei Draghi non ha avuto alcuna pietà, riducendo la città in un cumulo di ceneri. Questo ha letteralmente sconvolto e fatto arrabbiare molti fan che nei giorni scorsi hanno firmato una petizione che ha raccolto già oltre un milione di consensi per chiedere di riscrivere l’intera stagione finale.

L’improvvisa follia di Daenerys, il ruolo marginale di Jon Snow e la rapidità con cui gli eventi stanno volgendo al termine non hanno accontentato tutti.

Ma tutto deve avere una fine e quindi veniamo alle anticipazioni dell’ultima puntata di Games of Thrones.

Nel trailer di presentazione della HBO,Tyrion e Jon guardano la devastazione causata da Daenerys, mentre la regina trionfa e schiera il suo esercito ad Approdo del Re. Quasi impossibile ipotizzare il finale, probabilmente vedremo uno scontro tra il Nord, guidato da Sansa e i sopravvissuti della battaglia della Lunga Notte, e l’esercito della regina dei Draghi che ormai sembra aver perso il lume della ragione proprio come suo padre che anni prima tentò di bruciare la città con l’alto fuoco.

Resta poi da vedere come si comporteranno Jon Snow e Tyrion Lannister davanti alla furia di Daenerys.

Non mancate all’appuntamento stanotte su Sky Atlantic e domani in replica alle 21:15.