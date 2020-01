Grande Fratello Vip: Sergio Volpini è un nuovo concorrente

Grande Fratello Vip, annunciati 4 nuovi ex concorrenti. Nell’elenco dei partecipanti il nome di Sergio Volpini, concorrente della storica prima edizione.

Arrivano nuove anticipazioni sul Grande Fratello Vip. Il profilo social del programma ha infatti annunciato la presenza di quattro ex concorrenti del programma originale:Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Quest’ultimo in particolare ha suscitato grande scalpore, in quanto uno dei protagonisti della prima storica stagione del programma. In particolare Sergio è stato protagonista dentro e fuori dal programma, grazie alla satira senza quartiere della Gialappa’s.

Il pool dei concorrenti della nuova edizione è quasi completo con l’annuncio degli ultimi 4 partecipanti.

L’8 gennaio riparte il Grande Fratello Vip. Il programma, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo, si arricchisce di nuovi 4 “vecchi” concorrenti. Si tratta di Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

L’annuncio è stato fatto dai profili social del programma stesso, con un video in cui si vedevano i quattro ex concorrenti della versione classica del reality show. Tra i quattro quello che ha suscitato più interesse è sicuramente Sergio Volpini.

Protagonista della prima stagione del reality, Sergio è stato accolto con gioia dai fan di vecchia data del programma. Entrato come Sergio, 25 anni surfista, è uscito dal programma come “L’Ottusangolo“, ribatezzato cosi dalla Gialappa’s.

Nel loro programma avevano infatti creato il personaggio attorno a Sergio, montando alcuni dei suoi discorsi più sconclusionati. Dopo il reality ha aperto un’agenzia di comunicazione a Milano.

Da alcuni anni viaggia per il mondo come commerciale estero e gestisce la scuola di windsurf ‘Kingconero’, aperta a Numana dove per conto del Comune si occupa anche del servizio di accesso al mare e alla spiaggia.

Oltre ai già citati nuovi quattro concorrenti ricordiamo che saranno presenti nel programma anche Adriana Volpe, Michele Cocuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila. Inoltre ci saranno Pacifico Settembre in arte Pago, Rita Rusic, Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e Licia Nunez.