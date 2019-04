Grande Fratello: l’edizione numero 16 del reality sarà condotta di nuovo da Barbara D’Urso (con Malgioglio e Zanicchi opinionisti).

Parte questa sera su Canale 5 (ore 21.20) la 16ma edizione del Grande Fratello, lo storico reality che vedrà alla conduzione ancora una volta Barbara D’Urso (che lo aveva già guidato per tre volte, compreso l’anno scorso). La conduttrice napoletana sarà affiancata, in qualità di opinionisti, da Iva Zanicchi (che sostituisce Simona Izzo) e dal confermatissimo Cristiano Malgioglio (tra l’altro già concorrente della versione Vip del programma).

Grande Fratello 16: Ivana Icardi e Kikò Nalli tra i concorrenti

La porta rossa della Casa di Cinecittà sta dunque per aprirsi. Alcuni nomi dei concorrenti sono già stati ufficializzati, mentre altri saranno annunciati questa sera: tutti proveranno a portarsi a casa il montepremi di 100mila euro. Tra i protagonisti già annunciati, alcuni nomi collegati a vip del piccolo schermo e non solo: Ivana Icardi (sorella del centravanti dell’Inter Mauro, tornato recentemente a giocare dopo molte polemiche che hanno coinvolto anche la cognata Wanda Nara), Serena Rutelli (figlia adottiva della conduttrice Barbara Palombelli e dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli), Cristian Imparato (vincitore nove anni fa del talent musicale Io Canto), Kikò Nalli (ex marito di Tina Cipollari, famosissima opinionista di Uomini e donne) e la professoressa Ambra Lombardo.

Come riportato da “Tgcom24”, oltre all’incognita “Lemme” resta da capire chi tra Angela, Audrey, Erica e Daniela, i quattro aspiranti concorrenti che da mercoledì 3 aprile stanno vivendo l’esperienza del Grande Ranch, entrerà nel cast del reality.

Foto in evidenza: “Tgcom24”