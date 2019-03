Gigi D’Alessio sarà il quarto giudice a ‘The Voice’ al posto di Sfera Ebbasta

Dopo lo stop del rapper e il tentativo di convincere Carla Bruni, sarà Gigi D’Alessio ad affiancare Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno a ‘The Voice 2019’.

Sarà Gigi D’Alessio il quarto giudice di ‘The Voice’ 2019. Il cantautore napoletano ha trovato l’accordo con i vertici di Rai2. Sarà lui ad affiancare Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno come giudice-coach di questa edizione, dopo le polemiche sul possibile ingaggio di Sfera Ebbasta, a troppa poca distanza dalla tragedia di Corinaldo.

Nelle scorse settimane, dopo lo stop sul rapper e prima di ottenere la conferma di D’Alessio, erano stati fatti diversi tentativi non andati in porto, compreso quello di ingaggiare Carla Bruni, la ex first lady di Francia ed ex modella, da molti anni anche cantante, con quattro album all’attivo.

La conferma ufficiale di Simona Ventura

L’indiscrezione ha cominciato a girare questa mattina, per poi diventare certezza in un post di Simona Ventura su Instagram: “Habemus Giuriam! È con grande soddisfazione che annunciamo gli attesissimi quattro coach di The Voice Italy! Ai già ottimi Morgan, Elettra Lamborghini e Guè Pequeno, si aggiunge Gigi D’Alessio. Quattro artisti e quattro modi di intendere la musica complementari ma diversi!! Ora si che la musica torna a battere su Rai2!”, scrive la conduttrice ufficializzando l’avvenuto ingaggio.