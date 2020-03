Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 nel mese di maggio del 1940, i soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano un’incredibile operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”.

Baker Dill, uomo dal misterioso passato, si è ritirato su un’isola al largo della Florida. Chiuso in se stesso, solitario e burbero da anni, senza grandi speranze, nelle battute di pesca insegue un tonno gigante e poi va a farsi consolare a terra da Constance, una donna dalla matura bellezza. Un giorno l’ex moglie di Baker si presenta sull’isola e gli chiede di salvare lei e il figlio dal nuovo e violento marito, proponendogli di gettare l’uomo in acqua durante una gita in barca, in cambio di 10 milioni di dollari..

La reporter Bitsey Bloom viene inviata in una prigione per realizzare un’intervista a David Gale, docente universitario prossimo all’esecuzione capitale, che per ironia della sorte era impegnato nella lotta contro la pena di morte. il film scorre tra flashback che raccontano le vicende che hanno condotto Gale alla condanna a morte e le indagini che la giornalista, coadiuvata dal collega Zack, svolge per arrivare a un finale ricco di suspense…

Kung fu panda 3 – 21:20 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson

Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson Cast:

TRAMA