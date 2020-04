Tris e Quattro sono in fuga, inseguiti da Jeanine, la leader degli Eruditi, una fazione elitaria assetata di potere. In corsa contro il tempo, devono scoprire il motivo per cui la famiglia di Tris ha sacrificato la propria vita e perché i vertici degli Eruditi fanno di tutto per fermarli. Condizionata dalle scelte compiute, ma decisa a proteggere chi ama, Tris, con Quattro al suo fianco, affronta sfide impossibili fino a scoprire la verità sul passato e le conseguenze che avrà sul futuro del loro mondo.

Green Zone – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Green Zone

Green Zone Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – Regno Unito – Spagna – USA – Stati Uniti

Francia – Regno Unito – Spagna – USA – Stati Uniti Durata: 115′

115′ Regista: Paul Greengrass

Paul Greengrass Cast: Matt Damon, Amy Ryan, Khalid Abdalla, Yigal Naor, Nicoye Banks, Said Faraj, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Aymen Hamdouchi

TRAMA