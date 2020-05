“The Amazing Spider-Man” su Sky Cinema: i film stasera in tv giovedì 7 maggio

Ida è una parrucchiera danese, reduce da chemioterapia per un cancro al seno, lasciata dal marito per una donna molto più giovane di lei. È diretta a Sorrento, dove sua figlia Astrid sta per sposare Patrick. La vacanza non sembra cominciare nel migliore dei modi: giunta in aeroporto, Ida tampona l’auto di un uomo, che scopre essere Philip, padre dello sposo, che reagisce malissimo all’incidente. Nonostante questo, tra i due nascerà presto un’intesa destinata a cambiare per sempre le loro vite.

Sniper: Forze speciali – 21:15 Cielo Genere: Azione

Azione Titolo originale: Sniper: Special Ops

Sniper: Special Ops Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: Fred Olen Ray

Fred Olen Ray Cast: Steven Seagal, Dale Dye, Charlene Amoia, Rob Van Dam, Tim Abell TRAMA Una squadra di agenti speciali, guidata dal sergente Jake Chandler, viene mandata in un villaggio afgano per salvare un membro del congresso americano rapito dai talebani. La missione di soccorso va a buon fine ma Jake, separato dal resto del gruppo dopo uno scontro a fuoco con il nemico, resta indietro per aiutare un soldato ferito. Il sergente Vic Mosb, disattendendo ogni comando superiore, insieme ai soldati della sua unità, deciderà di provare il tutto per tutto pur di salvare Jack. Cake – Ti amo, ti mollo… ti sposo – 21:10 Paramount Channel Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Cake

Cake Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 94′

94′ Regista: Nisha Ganatra

Nisha Ganatra Cast: Heather Graham, Keram Malicki-Sánchez, Cheryl Hines, Bruce Gray, Sarah Chalke, Sabrina Grdevich, Michael McMurtry, Amy Price-Francis, Reagan Pasternak, Jefferson Brown, Suzanne Cyr, Frank Chiesurin, Carlo Rota, Billy Khoury, Doug Murray, Martin Roach, Olivia Palenstein, Leah McLaren, Ken Murton, Jonathan Jeyarajah, Kasia Vassos, Rebecca Eckler, David Sutcliffe, Sandra Oh, Taye Diggs TRAMA Pippa McGee, una giornalista free-lance per riviste di viaggi, ha quasi trent’anni, è impegnata socialmente ed è una single convinta. Tornata a casa per fare la damigella al matrimonio di una sua amica, Pippa scopre che l’impero editoriale di suo padre è in crisi e, nonostante gli antichi dissapori con il genitore, decide di rendersi utile. Accetta quindi di assumere la direzione di una delle riviste dell’azienda di famiglia: Wedding Bells, un magazine specializzato nel favoloso mondo delle spose e dei matrimoni fondato da sua madre, morta quando lei aveva solo 13 anni. A causa del suo scetticismo nei confronti dell’amore e del ‘vissero felici e contenti’, per Pippa il compito si rivela ben più arduo del previsto, anche per la presenza di Ian Gray, braccio destro di suo padre inviato da quest’ultimo a sovrintendere l’operato della figlia. Tutto questo mentre, colpiti dalla sindrome delle nozze, stanno capitolando anche gli amici di Ippa che sembravano restii come lei alla vita a due.