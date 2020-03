C’era una volta l’età della pietra, quando gli uomini stavano nelle caverne per proteggersi dalle bestie feroci e procurarsi il cibo significava rischiare la vita. Tutto era molto diverso, allora, tranne…l’adolescenza. Eep è la figlia maggiore dei Croods e non ce la fa più ad accontentarsi della mera sopravvivenza e come tutti gli adolescenti, è curiosa, vuole uscire dalla tana ed esplorare il mondo, in una parola: vivere. L’incontro con Guy e un improvviso terremoto cambieranno per sempre la vita dei Croods.

Tora! Tora! Tora! – 21:10 Rai Movie

Genere: Guerra

Guerra Uscita: 1970

1970 Nazionalità: USA – Giappone

USA – Giappone Durata: 143′

143′ Regista: Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda

Richard Fleischer, Kinji Fukasaku, Toshio Masuda Cast: Martin Balsam, Joseph Cotten, Sô Yamamura, Tatsuya Mihashi

