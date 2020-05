Harry Potter sta trascorrendo noiose vacanze estive presso gli zii, senza poter nemmeno ricevere un messaggio dagli amici Ron e Hermione. La colpa è di Dobby, elfo domestico, che ha intercettato la posta per impedirgli di tornare alla Scuola di Magia, dove è in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. Ma Harry, non ascolta i consigli di Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron, a Hogwarts. L’arrivo all’accademia coincide in effetti con una serie di strani e paurosi fenomeni…

Black Mass – L’ultimo gangster – 21:00 Iris Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Black Mass

Black Mass Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 123′

123′ Regista: Scott Cooper

Scott Cooper Cast: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson Rogue One: A Star Wars Story – 21:30 Italia 1 Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 133′

133′ Regista: Gareth Edwards

Gareth Edwards Cast: Felicity Jones, Diego Luna, Alan Tudyk TRAMA Il film è il primo di una nuova collezione dedicata alla saga di “Guerre Stellari” e, come tempo della narrazione, si colloca prima di “Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza”. La protagonista di questa avventura è Jyn Erso, figlia di Galen, che ha completamente rimosso il padre dalla sua vita da quando questo è stato costretto dall’Impero a realizzare la più potente arma di distruzione di massa, conosciuta come la Morte Nera. Adesso, quindici anni dopo, Galen invia un importante messaggio alla figlia… Le colline hanno gli occhi – 21:20 Rai 4 Genere: Horror

Horror Titolo originale: The Hills Have Eyes

The Hills Have Eyes Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Alexandre Aja

Alexandre Aja Cast: Aaron Stanford, Ted Levine, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw Io sono tempesta – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Daniele Lucchetti

Daniele Lucchetti Cast: Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco Sleepers – 21:25 Rete 4 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Sleepers

Sleepers Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 140′

140′ Regista: Barry Levinson

Barry Levinson Cast: Robert De Niro, Brad Pitt, Kevin Bacon, Vittorio Gassman, Dustin Hoffman TRAMA New York, anni Sessanta: la chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, vengono mandati in riformatorio dove per l’intera durata della loro detenzione subiscono violenze e abusi sessuali da parte dei secondini. Dal profondo della Terra – 21:15 Cielo Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2008

2008 Regista: S. Vigg

S. Vigg Cast: L. Forestieri, M. Girnth A-X-L: Un’amicizia extraordinaria – 21:00 Sky Family Genere: Fantascienza

Fantascienza Uscita: 2018

2018 Regista: O. Daly

O. Daly Cast: A. Neustaedter, B. G