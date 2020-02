Zev Gutman è un anziano ebreo, affetto da demenza senile. Con l’amico Max adesso condivide la stanza in un ospizio, ma un tempo i due hanno condiviso l’orrore di Auschwitz. Quando Max, costretto sulla sedia a rotelle, chiede a Zev di vendicare il loro passato, l’uomo decide di affrontare i fantasmi della sua mente e della malattia e di partire alla ricerca di Otto Valish, il nazista responsabile del massacro delle loro famiglie, che adesso vive in America sotto falso nome. La ricerca non sarà facile ma, quando lo troverà, Zev verrà a conoscenza anche di una sconcertante verità.

Kate Parks ha trascorso l’ultimo anno in tour per promuovere il libro sulla morte del marito in un incidente aereo. È trascorso quasi un anno da quando Kate è partita per promuovere il suo libro in lungo e in largo per il Paese ed è ora di ritornare a casa dalla figlia quindicenne Samantha. Mentre è in volo, un’eruzione solare colpisce il velivolo. È il panico generale, ma Kate forte della sua determinazione che da sempre ha caratterizzato la sua vita, ha tutte le intenzioni di non farsi sopraffare degli eventi.

Spider-Man: Un nuovo universo – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman Cast:

TRAMA