Chris e Rose sono una bellissima coppia, lui è afroamericano, lei caucasica. Un giorno Chris, seppur titubante, si ritrova a conoscere la famiglia di Rose che lo convince amorevolmente: il padre neurochirurgo, la madre ipnoterapista e il fratello Jeremy, studente universitario di medicina. Tutti sin da subito, si dimostrano gentili e disponibili, ma con il passare del tempo il loro atteggiamento cambia e Chris fa scoperte sempre più inquietanti che lo porteranno ad una verità che mai avrebbe potuto immaginare.

La famiglia Bowen si trasferisce in una nuova casa, dove purtroppo accadono fatti sospetti. In camera del figlio minore si sentono strani rumori e nella camera della figlia più piccola, Madison, la maniglia dell’armadio, se toccata, fa elettrizzare i capelli. Durante la notte in casa ogni elettrodomestico funziona da solo. Una sera scoprono che la loro casa era stata costruita sopra un cimitero. Dopo quella sera accadranno sempre fatti più strani finché Madison riuscirà ad entrare in contatto con le anime dei morti…

Killing Season – 21:10 Rai Movie

