Antonio, Benedetta, Paolo e successivamente Donato vivono insieme a Berlino. Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, lui pone una condizione: quella di essere presentato ai futuri suoceri in Italia. Antonio esita perché non ha mai rivelato la sua omosessualità ai suoi genitori, ma infine cede e parte insieme a tutto il gruppo per Civita di Bagnoregio, il paesino dove è cresciuto e di cui suo padre Roberto è sindaco. Non sarà facile convincere il padre”omofobo” a celebrare il matrimonio…per fortuna c’è mamma Anna!

Armi chimiche – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Spider in the Web

Spider in the Web Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Israele – UK

Israele – UK Durata: 113′

113′ Regista: Eran Riklis

Eran Riklis Cast: Ben Kingsley, Monica Bellucci, Itay Tiran, Filip Peeters, Stilian Keli

TRAMA