Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 13 dicembre.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 13 dicembre:

L’amore non va in vacanza – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Holiday

The Holiday Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 138′

138′ Regista: Nancy Meyers

Nancy Meyers Cast: Cameron Diaz, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield, Emma Pritchard, Sarah Parish, Bill Macy, Shelley Berman, Shannyn Sossamon, Kathryn Hahn, John Krasinski, Gilbert Esquivel, Hope Riley, Jon Prescott, Lindsay Lohan, Dustin Hoffman, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black

Trama: Amanda, ricca produttrice di trailer per film hollywoodiani e Iris, modesta giornalista di cronaca rosa inglese, si scambiano, tramite un’agenzia specializzata, le rispettive abitazioni per due settimane, sperando così di prendersi una pausa dalla vita di tutti i giorni e soprattutto dai due uomini che le hanno deluse. Iris è sorpresa dal lusso della casa di Amanda, quest’ultima si annoia nel rurale Surrey, non sanno ancora però che questo ‘scambio di vite’ le condurrà a degli incontri inaspettati e molto speciali.

Tutto ciò che voglio – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Please Stand By

Please Stand By Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Ben Lewin

Ben Lewin Cast: Dakota Fanning, Alice Eve, Toni Collette

Trama: Wendy è una giovane ragazza autistica, che la cura e la struttura specializzata di Scottie riescono a tenere sotto controllo, favorendo una rigida routine quotidiana e permettendo che la ragazza coltivi la sua passione, ovvero la visione della saga televisiva di Star Trek. Per provare alla sorella di essere in grado di badare a se stessa, Wendy intraprende un lungo viaggio, pieno di imprevisti, fino a Los Angeles per partecipare, con un copione di sua invenzione, a un concorso di sceneggiatura proprio a tema Star Trek.

The Judge – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Judge

The Judge Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: David Dobkin

David Dobkin Cast: Robert Downey jr., Robert Duvall, Leighton Meester, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Jeremy Strong, Vincent D’Onofrio, Dax Shepard

Trama: Il giovane e brillante Hank Palmer, un avvocato super affermato, è costretto a tornare nella piccola città natale per rendere omaggio alla madre deceduta. Ad attenderlo, suo padre, un giudice onesto e stimato e i suoi due fratelli. A causa del rapporto conflittuale con il padre, Hank vorrebbe allontanarsi per sempre dalla famiglia, ma i suoi piani verranno stravolti e non potrà fare a meno di difenderlo, quando l’uomo viene improvvisamente accusato di un terribile omicidio…

Debito si sangue – 21:00 Iris

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Blood Work

Blood Work Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Clint Eastwood, Wanda De Jesus, Jeff Daniels, Anjelica Huston, Tina Lifford

Trama: Los Angeles: dopo essere andato in pensione a causa dei gravissimi problemi cardiaci che lo hanno costretto a un trapianto, l’agente federale Terry McCaleb vive su un piccolo battello attraccato nel porto di San Pedro. Quando scopre che la donatrice del suo cuore è una giovane donna rimasta vittima dell’assassino seriale a cui McCaleb ha dato la caccia, decide di rimettersi sulle sue tracce…

Spy – 21:05 Rai 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Spy

Spy Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Stati Uniti – USA

Stati Uniti – USA Durata: 120′

120′ Regista: Paul Feig

Paul Feig Cast: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale

Trama: Le disavventure dell’agente segreto Susan Cooper, analista della Cia ed insospettabile eroina che si nasconde dietro alle operazioni più pericolose dell’agenzia. Quando il suo partner operativo sul campo, Bradley Fine, di cui è anche innamorata e un altro agente di primo livello si trovano in difficoltà in Bulgaria, Susan si offre volontaria per essere la protagonista di una missione sotto copertura nel losco universo dei commercianti di armi. Si ritroverà a dover prevenire un disastro globale.

La ragazza del lago – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Andrea Molaioli

Andrea Molaioli Cast: Toni Servillo, Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Marco Baliani

Trama: Il film ha per protagonista il commissario Giovanni Sanzio, padre di una ragazza e marito di una donna ricoverata per una grave malattia del sistema nervoso. L’omicidio su cui indaga è quello di una studentessa giocatrice di hockey, rinvenuta morta e nuda sulle sponde dei laghi di Fusine vicino a Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia. L’indagine investe le famiglie di un intero villaggio perché la comunità è piccola ed isolata e quindi il crimine è senz’altro maturato in una delle poche famiglie del paese. I potenziali assassini vengono interrogati dal commissario ed il cerchio si stringe. Le verità nascoste risulteranno angosciose, tristissime e sconcertanti, fino al finale repentino e violento. L’apparente incanto del paese rimarrà sospeso nel ritorno del silenzio lungo le rive del lago.

Beverly Hills Chihuahua – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Beverly Hills Chihuahua

Beverly Hills Chihuahua Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Messico – USA

Messico – USA Durata: 91′

91′ Regista: Raja Gosnell

Raja Gosnell Cast: Jamie Lee Curtis, Piper Perabo, Manolo Cardona, Eugenio Derbez

Trama: Chloe è una cagnetta chihuahua decisamente viziata. I gadget a sua disposizione si sprecano, compreso un collare tempestato di diamanti. Vive a Beverly Hills e quindi non ci si può aspettare altro. Quello che invece è per lei inatteso è un viaggio denso di rischi. Perché la sua impegnata padrona, Viv, la affida alla nipote Rachel la quale, non appena riceve un invito per una vacanza in Messico, non ci pensa due volte e parte con cagnetta al seguito. Peccato però che le occasioni di divertimento la distraggano. Così Chloe finisce nelle mani di loschi figuri che prima la vogliono impegnare nei combattimenti canini e poi la fanno inseguire da un dobermann perché si sono accorti del prezioso collare. Se non ci fossero un saggio cane da pastore tedesco e Papi (chihuahua maschio che appartiene al giardiniere della villa di Viv) che, per quanto ‘latino’ e poco considerato, non ha smesso di essere attratto dal suo fascino, i suoi problemi sarebbero davvero gravi.

Noi siamo tutto – 21:00 Sky Family

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Everything, Everything

Everything, Everything Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Stella Meghie

Stella Meghie Cast: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose

Trama: Madeline “Maddy” è un’adolescente, affetta da una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Vive praticamente prigioniera della propria casa da 17 anni. La vita fuori la vede scorrere attraverso una finestra chiusa, dove per la prima volta scopre l’esistenza di Oliver “Olly”, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio così una particolare storia d’amore che dovrà superare molti ostacoli che sembrano insormontabili e non mancheranno i colpi di scena…

Il cigno nero – 21:00 Sky Cult

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Black Swan

Black Swan Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Darren Aronofsky

Darren Aronofsky Cast: Natalie Portman, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Mila Kunis, Benjamin Millepied, Kristina Anapau, Ksenia Solo, Janet Montgomery, Charlotte Aronofsky, Abe Aronofsky, Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Toby Hemingway, Sergio Torrado, Mark Margolis

Trama: Nina è una giovane e ambiziosa ballerina del New York City Ballet che ha ottenuto il ruolo di ‘cigno nero’ nel classico balletto del ‘Lago dei cigni’. Instabile mentalmente a causa di un irrisolto rapporto con la madre, Nina vivrà malissimo la rivalità con la collega Lily e, sottoponendosi ad un allenamento estenuante, sotto lo sguardo esigente di Thomas Leroy, arriverà ad esplorare il suo lato più oscuro. Oscar nel 2011 a Natalie Portman per la migliore attrice protagonista.