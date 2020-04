La vita di Jack Dwyer, un ingegnere per una ditta che costruisce acquedotti, si trasforma in un incubo quando, per motivi di lavoro, viene trasferito in Thailandia. Con lui ci sono anche la moglie e due figlie piccole. Appena arrivati, però, scoppia una rivolta: l’uomo capisce presto di essere in pericolo, dal momento che l’obiettivo dei ribelli sono proprio gli americani, giunti nel Sud est asiatico per lavorare all’acquedotto. Ne consegue una caccia all’uomo in cui Jack dovrà tirare fuori tutte le sue risorse.

Detroit – 21:20 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 143′

143′ Regista: Kathryn Bigelow

Kathryn Bigelow Cast: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith

TRAMA