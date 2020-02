Tree Gelbman è una studentessa del college bella e molto popolare, dal carattere superficiale e sbarazzino che le consente di ottenere tutto quello che vuole. Ma vive un incubo che si ripete ogni giorno: Tree si sveglia il giorno del suo compleanno nel letto di Carter, senza sapere come ci sia finita. Alla fine di quello stesso giorno Tree muore, per mano di un maniaco che indossa una maschera da bambino. L’unico modo per spezzare l’incantesimo per Tree è individuare e fermare l’assassino.

Vincent Downs è un poliziotto di Las Vegas che lavora sotto copertura. Un giorno, ruba per errore un carico di venticinque chili di droga e si ritrova invischiato in qualcosa che non aveva previsto. Per ritorsione, il boss Gregory Rubino, proprietario del casinò Luxus, fa rapire suo figlio. Vincent inizia così una corsa contro il tempo per liberarlo, ma sulla sua strada ci sono anche il detective Bryant, degli Affari interni, convinto che Downs sia davvero corrotto, e il criminale Rob Novak.

Alient: Covenant – 21:20 Rai 2

Genere: Fantascienza

Ridley Scott Cast: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup

