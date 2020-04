In un appartamento nelle case popolari della periferia di Napoli, vive Maria, 37 anni, manicure, sposata con un operaio e madre di tre figli. La loro vita è modesta, ma felice. In pochi mesi però una brutta malattia porta via il marito a Maria, che si ritrova sola e in gravi difficoltà economiche per riuscire a mantenere i suoi bambini. Maria è forte, non si arrende e diventa l’amante di Gennaro, ricco proprietario di un autosalone che la coinvolge in affari malavitosi fino a trasformarla in una donna spietata.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi – 21:15 Premium Cinema Genere: Animazione

Karey Kirkpatrick, Jason Reisig Cast: TRAMA La vita degli yeti in cima alla montagna trascorre tranquillamente. Tutti sanno che oltre non c’è vita oltre la coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth. Il guardiapietre, sacerdote della civiltà delle pietre parla chiaro al riguardo e, a parte “gli strani”, un gruppetto di giovani sovversivi che avrebbe qualcosa da dire al riguardo, nessuno mai potrebbe mettere in discussione la verità di una pietra. La comparsa di uno “Smallfoot” però in crisi Migo, che comincia a porsi delle domande… Get on Up – La storia di James Brown – 21:00 Iris Genere: Biografico

Tate Taylor Cast: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, Dan Aykroyd, Viola Davis, Lennie James, Fred Melamed, Craig Robinson, Jill Scott, Octavia Spencer TRAMA Un resoconto completo sulla vita di James Brown dentro e fuori dal palcoscenico. La sua infanzia, i grandi successi, le fragilità interiori e gli insuccessi sono gli ingredienti con cui viene raccontato l’artista che è stato in grado di anticipare decenni di musica. John Wick – Capitolo 2 – 21:25 Italia 1 Genere: Thriller

Chad Stahelski Cast: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane TRAMA Dopo essere riuscito a vendicare il torto subito e a recuperare la sua amata Mustang nera del 69′ dalla mafia russa di New York, il killer professionista John Wick non riesce proprio ad uscire dal giro, stavolta a trascinarlo di nuovo dentro è Santino D’Antonio: un boss italiano che gli commissiona l’omicidio della sorella Gianna per assicurarsi il controllo di un’organizzazione malavitosa di respiro internazionale. Wick è costretto a partire per Roma e confrontarsi con alcuni degli assassini più spietati del globo. La truffa del secolo – 21:20 Rai 4 Genere: Thriller

Olivier Marchal Cast: Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender Mine vaganti – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Ferzan Ozpetek Cast: Riccardo Scamarcio, Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Carolina Crescentini, Elena Sofia Ricci, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Ilaria Occhini, Daniele Pecci, Massimiliano Gallo, Bianca Nappi, Paola Minaccioni, Matteo Taranto, Carmine Recano, Gea Martire, Crescenza Guarnieri TRAMA A casa Cantone, famiglia leccese proprietaria di un importante pastificio, c’è molta attesa per il ritorno a casa di Tommaso, trasferitosi per anni a Roma e che ora tutti vorrebbero vedere alla guida dell’azienda di famiglia insieme al fratello Antonio. Ma quando, durante un pranzo di famiglia, Tommaso viene preceduto dal fratello nel rivelare la sua omosessualità, il capofamiglia è colto da un infarto e la famiglia piomba nel caos. Tommaso, che ha rinunciato al suo coming out, cerca di salvare il salvabile. Super eruption – 21:20 Cielo Genere: Fantascienza

Matt Codd Cast: Peter Vollebregt, MyAnna Buring, Richard Burgi, Juliet Aubrey TRAMA All’interno del parco di Yellowstone, un vulcano si risveglia dopo millenni di inattività e causa un’eruzione che rischia di distruggere l’assetto climatico dell’intero pianeta, facendo piombare la terra in un inverno senza fine. Per scongiurare il pericolo, la geologa Katy Brooks chiede l’aiuto del centro di coordinamento nazionale per le emergenze ma nessuno sembra dare credito alle sue teorie. L’unico che si offre di darle una mano è il capo ranger Charlie Young, intento a mettere in salvo la vita dei visitatori del parco. Red Dog – L’inizio 21:00 Iris Genere: Avventura

Kriv Stenders Cast: Jason Isaacs, Levi Miller, Bryan Brown Land of Mine – Sotto la sabbia 21:15 Sky Cult Genere: Guerra

Martin Zandvliet Cast: Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman TRAMA Il film racconta un pezzo di storia triste e ancora sconosciuta. Dopo la resa della Germania nazista nel 1945, un gruppo di giovani soldati tedeschi, prigionieri di guerra, viene inviato dal governo danese lungo le coste della Danimarca con un compito: rimuovere circa due milioni di mine che i tedeschi stessi avevano sepolto sotto la sabbia. A mani nude, i ragazzi, spesso non addestrati, sono costretti a percorrere in lungo e in largo le coste danesi, sotto gli occhi feroci e freddi del sergente Rasmussen. Molti di loro moriranno durante il compito, uccisi dalle mine; altri rimarranno mutilati, nel fisico e nell’anima, per sempre.