La storia di Mowgli, il cucciolo d’uomo allevato da un branco di lupi. Accanto a lui, tutti i personaggi che abbiamo imparato a conoscere: la lupa Raksha, che cresce il bambino come se fosse figlio suo, il capo branco Akela e la pantera nera Bagheera. Mowgli vive come un lupetto, ma crescendo inizia anche a utilizzare dei piccoli trucchetti umani per districarsi nella giungla. Quando arriva la tigre del Bengala Shere Khan, le cose per lui si fanno complicate. Meno male che ad aiutarlo c’è anche l’orso Baloo.

Jason Bourne è in Russia, in fuga dalle autorità. Lasciata Mosca, l’agente scopre che un programma analogo a quello dove è stato addestrato è stato attivato in America e sarà finalmente l’occasione per affrontare il proprio passato. La sua angoscia è sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo ha trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. Il percorso per raggiungere la verità è come al solito molto lungo e contorto: Parigi, Londra, Torino, Madrid, New York, Tangeri.