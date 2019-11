Il film è basato sul libro Miracoli dal cielo di Christy Beam, che racconta la vera storia di sua figlia di dieci anni che ha avuto un’esperienza di pre-morte guarendo da una malattia incurabile. Quando Christy scopre che Anna è affetta da una rara malattia incurabile, cerca di combattere per cercare una soluzione. Anna ha un incidente, cade da un’altezza di tre piani e poco dopo accade un vero miracolo che lascia disorientati i medici specialisti, riunisce la sua famiglia e diffonde speranza nella comunità…

La brillante carriera di attaccante del romano Christian Ferro è messa a rischio dal suo carattere iracondo e dalla bravate cui si abbandona ripetutamente. Il campione ha alle spalle una famiglia disastrata e anni di miseria e degrado. Nessun coach è in grado di gestirlo. È a questo punto che il presidente della Roma decide di far affrontare a Christian l’esame di maturità, per inculcargli un po’ di disciplina e migliorarne la pessima reputazione, ingaggiando l’ex professore di liceo Valerio Fioretti…

