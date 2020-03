Nel maggio 2014 migliaia di migranti, in fuga da guerre e miseria, sbarcano in Italia e soprattutto in Sicilia. Tra loro ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, che hanno lasciato la famiglia o l’hanno persa durante il viaggio. Sono classificati, in termini burocratesi, come «minori stranieri non accompagnati». Il film racconta le storie di alcuni di loro e quella di Agnese Ciulla, che nel 2014 era Assessora alla Cittadinanza sociale del Comune di Palermo e accetta di diventare la loro tutrice legale.

Io vi dichiaro marito e…marito – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: I Now Pronounce You Chuck and Larry

I Now Pronounce You Chuck and Larry Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Dennis Dugan

Dennis Dugan Cast: Adam Sandler, Ving Rhames, Steve Buscemi, Nicholas Turturro, Allen Covert, Nick Swardson, Mary Pat Gleason, Matt Winston, Rob Corddry, Richard Kline, Gary Valentine, Peter Dante, Michael Buscemi, Cole Morgen, Shelby Adamowsky, Brad Grunberg, Kevin James, Jessica Biel, Dan Aykroyd

TRAMA