MacDonald viene ricoverato nel reparto psichiatrico del carcere: soffre infatti di amnesia, provocata da una lesione cerebrale a causa di una rapina andata storta. Giunto al suo settimo anno di valutazione, un medico del carcere lo aiuta ad evadere per fare un esperimento su di lui e decide di iniettargli un siero che potrebbe fargli rivivere la vita che aveva dimenticato. Oltre ai pericolosi effetti collaterali della droga, MacDonald si ritroverà poco dopo inseguito da diverse persone tra cui il detective locale Sykes.

Alex Faraday, viene convinta dal suo ex compagno a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Il vero bottino però non sono le pietre preziose, ma una chiavetta usb nascosta tra esse. La rapina non va come sperato e questo mette in pericolo di vita Alex, che è testimone anche dell’omicidio brutale di uno dei suoi compagni di furto da parte di un sindacato internazionale del crimine alla ricerca della chiavetta. Mentre tenta di scappare, Alex viene presa di mira da Mr. Washington, lo spietato capo dei nemici…

Un uomo chiamato charro – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Charro!

Charro! Uscita: 1969

1969 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Charles Marquis Warren

Charles Marquis Warren Cast: Elvis Presley, Ina Balin, Victor French, Barbara Werle

TRAMA