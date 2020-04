22 Ottobre 1978. Karol Wojtyla e’ eletto Papa: il suo discorso inaugurale viene ascoltato dai fedeli di tutto il mondo. A Mosca gli agenti del KGB fanno rapporto al capo del primo distretto centrale Krjuskov per la sua chiara politica antisocialista. Durante il primo viaggio in Messico, Wojtyla incontra il vescovo marxista Oscar Romero e Fernandez, un sindacalista attivista dei campesinos. Alla notizia di un viaggio in Polonia, gli agenti del KGB prendono accordi per organizzare un attentato alla sua vita..

Classe Z – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Guido Chiesa

Guido Chiesa Cast: Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker

TRAMA