Quando Michael, un banditore d’aste inglese, ma che vive e lavora a New York chiede alla fidanzata Gina Vitale di sposarlo, suscita nella donna una reazione tutt’altro che incoraggiante. Gina rifiuta la proposta e scappa in lacrime dal ristorante. Il mistero si svela il giorno successivo quando Michael conosce il padre di Gina. L’affascinante Frank è un membro dei Graziosi famiglia mafiosa in vista in città e non permette che sua figlia sposi un uomo che non faccia parte del suo giro malavitoso.

Resident Evil: Afterlife – 21:20 Rai 4 Genere: Horror

Horror Titolo originale: Resident Evil: Afterlife

Resident Evil: Afterlife Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – Germania – Regno Unito

Francia – Germania – Regno Unito Durata: 97′

97′ Regista: Paul W.S. Anderson

Paul W.S. Anderson Cast: Milla Jovovich, Michelle Rodriguez, Sienna Guillory, Kevin Durand, Oded Fehr, Bingbing Li, Johann Urb, Boris Kodjoe, Colin Salmon, Aryana Engineer, Robin Kasyanov, Ofilio Portillo, Ali Larter, Wentworth Miller, Shawn Roberts TRAMA Il mortale T Virus continua a trasformare la popolazione della terrra in zombie che non cercano che carne umana. la bella Alice è l’ultima speranza rimasta alla popolazione della terra. risvegliatasi all’interno della casa farmaceutica Umbrella, responsabile della creazione del virus, sarà lei a combattere fino allo stremo per savarsi e per salvare il mondo. Ogni maledetta domenica – 21:15 Premium Cinema 2 Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Any Given Sunday

Any Given Sunday Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 150′

150′ Regista: Oliver Stone

Oliver Stone Cast: Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, Matthew Modine TRAMA Tony D’Amato, tormentato allenatore della squadra di football dei Miami Sharks, è alle prese con una vera e propria guerra di spogliatoio e con una nuova proprietaria che cerca di tagliarlo fuori. Dopo anni di indiscussi successi della squadra, ora le cose non vanno più per il verso giusto… Aspirante vedovo – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Aspirante vedovo

Aspirante vedovo Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 84′

84′ Regista: Massimo Venier

Massimo Venier Cast: Fabio De Luigi, Alessandro Besentini, Francesco Brandi, Luciana Littizzetto, Ale TRAMA Alberto Nardi è un imprenditore fallimentare il cui successo più importante è stato sposarsi con la ricca e potente industriale Susanna Almiraghi. Col passare del tempo però, Susanna, stufa della loro sterile relazione, decide di lasciarlo. Tuttavia, rimasta Susanna vittima di un incidente aereo, Alberto si ritrova miliardario, erede di tutte le ricchezze della sua defunta moglie. Ma la fortuna di Alberto ha vita breve: Susanna infatti non è mai salita sull’aereo incidentato… Mediterraneo – 21:25 Rete 4 Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mediterraneo

Mediterraneo Uscita: 1991

1991 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 99′

99′ Regista: Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores Cast: Diego Abatantuono, Claudio Bigagli, Giuseppe Cederna, Claudio Bisio, Vanna Barba TRAMA Nel 1941, otto militari appartenenti a diversi corpi e provenienti dalle più diverse regioni italiane, eseguono l’ordine di occupare un’isoletta del mare Egeo, apparentemente deserta. Presto si svela la presenza degli indigeni, con i quali i militari pian piano stringono amicizia, mentre si aspettano invano notizie sul conflitto. La situazione si protrae per parecchio tempo, il gruppo si integra sempre più con la popolazione locale e gradualmente anche le uniformi lasciano il posto ai ben più comodi indumenti civili… 2-Headed Shark Attack – 21:15 Cielo Genere: Horror

Horror Titolo originale: 2-Headed Shark Attack

2-Headed Shark Attack Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: C. Ray

C. Ray Cast: C. Electra, C. O’Connell Il giorno più bello del mondo – 21:00 Sky Family Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Siani

Alessandro Siani Cast: Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito TRAMA Arturo Meraviglia ha un compito, quello di portare avanti il teatrino di avanspettacolo messo su dal padre che si considerava “un artigiano della gioia pura”. Ma in realtà la compagnia è sull’orlo del fallimento e gli artisti senza prospettive. La svolta però sembra arrivare quando uno zio emigrato all’estero lascia ad Arturo un’eredità speciale: la tutela legale di due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo è disperato finché non scopre lo straordinario talento del piccolo Gioele per la telecinesi… I villeggianti – 21:15 Sky Cult Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Les Estivants

Les Estivants Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia – Francia

Italia – Francia Durata: 125′

125′ Regista: Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio