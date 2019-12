Mallory Kane è soldatessa dei “black ops” e una spia con licenza d’uccidere, addestrata e letale con un passato nei marine. Lavora per conto di Kenneth e si occupa di missioni speciali che i governi non possono autorizzare, e dei quali preferiscono non sapere nulla. Giovane e bellissima, Mallory è la migliore in questo campo. Subito dopo aver portato a termine l’incarico di salvare un ostaggio a Barcellona, Kenneth le assegna un’altra missione a Dublino per cercare di scoprire chi sia colui che l’ha incastrata…

Questione di tempo – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: About Time

About Time Uscita: 2013

2013 Nazionalità: UK

UK Durata: 123′

123′ Regista: Richard Curtis

Richard Curtis Cast: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Margot Robbie, Lydia Wilson, Lindsay Duncan, Richard Cordery, Joshua McGuire, Tom Hollander, Will Merrick

TRAMA