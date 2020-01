A Beaumont-sur-Mer, l’ereditiera elegante e seducente Josephine Chesterfield si diletta a rimorchiare milionari per il gusto di spennarli grazie alla complicità del suo maggiordomo e di un’agente di polizia corrotta. Di contro l’australiana disinibita e caotica Penny Rust aggancia le sue prede in un bar del quartiere per spillargli somme di denaro fingendo disgrazie fisiche e parenti bisognosi. Ad un certo punto le strade delle due truffatrici si incontrano e qui si ne vedranno delle belle…

La vita degli yeti in cima alla montagna trascorre tranquillamente. Tutti sanno che oltre non c’è vita oltre la coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth. Il guardiapietre, sacerdote della civiltà delle pietre parla chiaro al riguardo e, a parte “gli strani”, un gruppetto di giovani sovversivi che avrebbe qualcosa da dire al riguardo, nessuno mai potrebbe mettere in discussione la verità di una pietra. La comparsa di uno “Smallfoot” però in crisi Migo, che comincia a porsi delle domande…

Demolition man – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Titolo originale: Demolition Man

Uscita: 1993

Nazionalità: USA

Durata: 106′

Regista: Marco Brambilla

Cast: Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, Nigel Hawthorne, Benjamin Bratt, Bob Ginton, Denis Leary, Brett Jones

