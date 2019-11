Sconfitto l’apartheid, Nelson Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo dello sport viene coinvolto dall’evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana dagli anni ’80 bandita dai campi di tutto il mondo a causa dell’apartheid. Il rugby, infatti, è sempre stato lo sport più seguito dai cittadini sudafricani di colore.

Dubai. Claire, bella agente della Cia, seduce e deruba il collega britannico Ray. Cinque anni dopo, a New York, ritroviamo i due assunti in due multinazionali rivali, una delle quali vorrebbe entrare in possesso di un prodotto rivoluzionario in anticipo sul concorrente. Le due spie tessono allora una complessa trama per ingannare le due aziende e portare a casa un grosso bottino. E mentre mettono a segno il loro piano, tra Dubai e Miami, Cleveland e Roma, Claire e Ray finiscono anche per innamorarsi…

Alex, Melman, Marty e Gloria, rispettivamente un leone, una giraffa, una zebra e un ippopotamo, decidono un giorno di scappare dallo zoo di New York per andare ad esplorare il mondo che non hanno mai visto, spinti da Marty che, arrivato al suo decimo compleanno, non riesce più a trattenere la sua fortissima attrazione per la natura. Inizia così la loro avventura, durante la quale però, vengono catturati da un gruppo di animalisti e spediti via nave in una riserva naturale nella savana…per poi ritrovarsi in Madagascar.

Escobar – 21:10 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Escobar: Paradise Lost

Escobar: Paradise Lost Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Belgio – Francia – Panama – Spagna

Belgio – Francia – Panama – Spagna Durata: 120′

120′ Regista: Andrea Di Stefano

Andrea Di Stefano Cast: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac

