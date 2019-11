Quando il giovane erede del trono Imperiale della Cina, l’adolescente Ching, diventa il bersaglio del geloso fratello che vuole eliminarlo per garantirsi la successione, il ragazzo e la sorella Liu fuggono dal palazzo reale. Inseguiti e arrestati dalle “guardie nere” del principe usurpatore, verranno liberati dal giovane cavaliere templare e reduce dalle Crociate, Jacob. Con l’aiuto di quest’ultimo e quello del suo mentore, il crociato-bandito Gallain, il giovane principe Shing potrà finalmente salire al trono.

Una tempesta mortale di meteore, è stata etichetta come antico evento celeste, ma l’astrofisico Steve Thomas crede che qualcosa di peggio debba ancora accadere. Dopo aver scoperto che il suo satellite di monitoraggio degli asteroidi è segretamente utilizzato per la sorveglianza militare, Steve perde la credibilità con la stampa. Questo gli costa la sua reputazione, il suo lavoro, e anche il rapporto con gli amici. la pressione delgi eventi rischia di fargli perdere la sua famiglia, proprio quando Steve scopre una minaccia per l’intero pianeta: un asteroide scuro gigante invisibile ai sistemi di rilevazione attuali, colpirà presto la terra. Vietato l’utilizzo del proprio satellite per dimostrare l’esistenza dell’asteroide , Steve è costretto a lavorare da solo nell’ombra, in un disperato tentativo di salvare l’umanità.

Un amore di candidato – 21:15 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Makeover

The Makeover Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Regista: John Gray

John Gray Cast: Julia Stiles, David Walton, Camryn Manheim

Jumanji – Benvenuti nella giungla – 21:00 Sky Family

https://www.youtube.com/user/SonyPicturesIT

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Jake Kasdan

Jake Kasdan Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

TRAMA