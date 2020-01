Paolo è un impiegato comunale, la sera suona in un piano bar, è divorziato e ha due figli. Una sera, nel locale del suo amico Nicola, conosce la provocante Francesca, reduce da una relazione con un guru indiano: è subito amore. I due si rifugiano nella casetta di Paolo sul litorale romano, dove trascorrono le loro giornate trai piaceri del ‘cibo’ e della ‘carne’. Quando Francesca annuncia la sua partenza, Paolo la uccide, la seziona e la conserva in frigorifero per cibarsene. Film di Marco Ferreri con Francesca Dellera.

Dopo aver subito un trauma amoroso quando la fidanzata Stephanie si è rifiutata di sposarlo di fronte alla più romantica delle cornici, Griffin è tornato a svolgere con passione il suo lavoro come guardiano del Franklin Park Zoo di Boston, in mezzo agli animali che ama tanto e dai cui è amato a sua volta. Cinque anni più tardi, ritrova per caso la sua ex alla festa di fidanzamento del fratello e torna in crisi, iniziando a pensare che abbandonare l’amato lavoro come guardiano per cominciare a vendere auto di lusso assieme al fratello rappresenti l’unico modo per conquistare una donna come Stephanie. Una volta diffusa la notizia, gli animali dello zoo si riuniscono per trovare una soluzione e decidono di aiutare Griffin a riconquistare la sua ex. Per farlo, gli impartiranno lezioni di corteggiamento animale e gli sveleranno il più grande segreto della zoologia: gli animali sanno parlare.

Vita da camper – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: RV

RV Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 99′

99′ Regista: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Cast: Robin Williams, Jojo Levesque, Cheryl Hines, Kristin Chenoweth, Joanna ‘JoJo’ Levesque

