L’ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell’impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche’ incontrollati ufficiali governativi desiderosi di accaparrarsi quest’arma di ultima generazione. È il sequel del film del 2010 Red, tratto dall’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner.

Butch Haynes è un delinquente incallito che ha accumulato precedenti penali a partire dall’infanzia. E’ il 1963 e Haynes è appena evaso dalla prigione di Hunstsville in Texas, dove stava scontando 40 anni per rapina a mano armata. Nella fuga, ha preso in ostaggio un bambino di sette anni, Phillip Perry. Della cattura di Haynes è incaricato il ranger Red Garnett…

Batman v Superman: Dawn of Justice – 21:20 Italia 1

Titolo originale: Batman v Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder Cast: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams

