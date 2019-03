Anticipazioni tv, i migliori film di sabato 2 marzo: ‘I due superpiedi quasi piatti’

Questo film è ambientato nel futuro e gli esseri umani si sono trasformati in violenti “infetti” predatori aggressivi, a causa di una terribile epidemia globale senza precedenti. Morgan, l’unico uomo inspiegabilmente immune ai loro attacchi, dotato della capacità di parlare la loro lingua e insieme ad un team di scienziati capeggiati dalla dottoressa Gina, deciderà di guidare i pochi sopravvissuti alla disperata ricerca del “Paziente Zero” e di una cura capace di salvare il mondo e salvare la moglie infetta.

Lego Ninjago: Il film – Premium Cinema – h. 21,00

Lord Garmadon e il suo esercito di squali sferra continuamente assalti alla città di Ninjago. A salvarla ogni volta sono cinque ninja formati dall’anziano maestro di spinjitsu Sensei Wu. La squadra è composta da Kai Smith, sua sorella Nya Smith e i suoi amici Jay Walker/Gordon, Zane Julian, Cole Bucket. Il leader è Lloyd.

The Life of David Gale – Iris h. 21,00

Alan Parker Cast: Kevin Spacey, Cleo King, Constance Jones, Lee Ritchey, Kate Winslet, Laura Linney, Gabriel Mann

La reporter Bitsey Bloom viene inviata in una prigione per realizzare un’intervista a David Gale, docente universitario prossimo all’esecuzione capitale, che per ironia della sorte era impegnato nella lotta contro la pena di morte. il film scorre tra flashback che raccontano le vicende che hanno condotto Gale alla condanna a morte e le indagini che la giornalista, coadiuvata dal collega Zack, svolge per arrivare a un finale ricco di suspense.

Pets – Vita da animali – Italia Uno h. 21,00

Max è un tranquillo cagnolino domestico. Vive a New York con la sua padroncina Katie e trascorre le giornate in compagnia degli altri animali che popolano il suo condominio. Un giorno, però, quando Katie rincasa dal lavoro porta con sé un cagnone peloso di nome Duke. La convivenza non sarà semplice e Max cercherà di fare il possibile per sbarazzarsi di Duke, e viceversa. I due nemici, però, si ritroveranno alleati quando dovranno fronteggiare le angherie di uno strano coniglietto isterico e sociopatico.

La rapina perfetta – Rai 4 – h. 21,00

Roger Donaldson Cast: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, Daniel Mays

Londra, 1971: Terry, un venditore di automobili con problemi economici e dedito alla piccola criminalità, viene contattato dalla sua vecchia fiamma Martine, per un colpo alla banca di Baker Street. Per Terry è l’occasione che aspettava da tempo: mollare tutto, saldare i debiti e ricominciare una nuova vita con sua moglie e le due figlie. La donna gli ha però nascosto i suoi reali moventi…Il film è tratto da un fatto reale: una grandiosa rapina ad una banca di Londra, nel 1971, su cui ci furono illazioni.

The Walk – Rai Movie – h. 21,10

Robert Zemeckis Cast: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, James Badge Dale, Ben Schwartz, Clément Sibony, Charlotte Le Bon,

The Walk racconta la storia vera di un giovane sognatore, il funambolo Philippe Petit, che ha compiuto un’impresa passata alla storia: passeggiare fra le Torri Gemelle del World Trade Center in equilibrio su un filo d’acciaio. Con tanto coraggio e un’ambizione cieca, Petit riesce a superare i limiti fisici, la paura e i divieti delle forze dell’ordine e vincere così la sua sfida contro tutto e tutti.

I due superpiedi quasi piatti – Rete 4 – h. 21,25

E. B. Clucher (Enzo Barboni), Enzo Barboni Cast: Terence Hill, Laura Gemser, Bud

ll furbo Matt e il massiccio Wilbur sono due ladruncoli dal cuore buono in lotta perpetua con un feroce boss della droga. Per sfuggire alla cattura… si ritrovano arruolati nella polizia ma, a quel punto, decidono di fare sul serio e di dare effettiva battaglia alla malavita. Ci andrà di mezzo proprio il loro acerrimo nemico.