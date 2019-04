Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 19 aprile.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 19 aprile:

Jesus Christ Superstar – 21:15 Premium Cinema

Genere: Musical

Musical Titolo originale: Jesus Christ Superstar

Jesus Christ Superstar Uscita: 1973

1973 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Norman Jewison

Norman Jewison Cast: Ted Neely, Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Dennen, Bod Bingram

Trama: Un gruppo di ragazzi in jeans e maglietta scende da un autobus nel deserto della Palestina e comincia a mettere in scena un musical sugli ultimi giorni della vita di Gesù. In esso vi dominano tre figure: Gesù Cristo, che sembra una star del rock ormai in declino e abbandonata dai suoi stessi seguaci, Maria Maddalena, attraente e ambigua, e infine Giuda, il traditore, qui rappresentato come una sorta di vittima costretto suo malgrado a portare fino in fondo il tradimento del suo maestro.

Indiana Jones e l’ultima crociata – 21:00 Iris

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Indiana Jones and the Last Crusade

Indiana Jones and the Last Crusade Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 127′

127′ Regista: Steven Spielberg

Steven Spielberg Cast: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott

Trama: 1938: Indiana Jones, celebre archeologo, apprende che suo padre, Henry, anch’egli archeologo, è stato rapito perché con i suoi studi è arrivato vicino ad individuare il luogo dove è custodito il Santo Graal, il calice il cui, secondo la leggenda, Gesù Cristo bevve nell’Ultima Cena. Saputo che il padre si trova in Germania, Indiana lo raggiunge, lo libera e si reca con lui in Medio Oriente, dovene devono evitare che il Santo Graal finisca nelle mani dei nazisti.

Red 2 – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: RED 2

RED 2 Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Canada – Francia – USA

Canada – Francia – USA Durata: 116′

116′ Regista: Dean Parisot

Dean Parisot Cast: Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, Lee Byung-hun, Neal McDonough, David Thewlis, Helen Mirren, John Malkovich

Trama: L’ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell’impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche’ incontrollati ufficiali governativi desiderosi di accaparrarsi quest’arma di ultima generazione. È il sequel del film del 2010 Red, tratto dall’omonimo fumetto scritto da Warren Ellis e disegnato da Cully Hamner.

90 minuti in paradiso – 21:20 Rai 2

Genere: Documentario

Documentario Titolo originale: 90 Minutes in Heaven

90 Minutes in Heaven Uscita: 2015

2015 Durata: 121′

121′ Regista: Michael Polish

Michael Polish Cast: Kate Bosworth, Hayden Christensen, Hudson Meek

Trama: Don Piper muore il 18 gennaio 1989 quando la sua auto finisce sotto un camion e viene dichiarato morto. Il suo corpo rimane sotto un telo per i successivi novanta minuti mentre la sua anima, che stava sperimentando l’amore e la felicità come non mai prima, sale in Paradiso. Le preghiere di un pastore però generano un miracolo e Don ritorna in vita, distrutto da un lancinante dolore e da un forte tumulto emotivo. Con il sostegno dell’amata Eva, dei figli e degli amici Don ricomincia a vivere…

Darkland – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Durata: 112′

112′ Regista: Fenar Ahmad

Fenar Ahmad Cast: Dar Salim, Stine Fischer Christensen, Ali Sivandi

The black dahlia – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Brian De Palma

Brian De Palma Cast: Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Mia Kirshner, Aaron Eckhart

Trama: Los Angelese, 1947.Due poliziotti entrambi ex pugili, Lee Blanchard e Bucky Bleichert indagano sul misterioso e crudele omicidio della giovane Elizabeth Short, aspirante attrice originaria di Boston, soprannominata Dalia nera per la sua abitudine di vestirsi con tale colore. Mentre la relazione di Blanchard con la sua ragazza viene messa in difficoltà dall’impegno ossessivo dell’agente nelle indagini, il suo compagno Bleichert si scopre attratto dall’enigmatica Madeleine Linscott, che non è del tutto estraneo alla vicenda.

Il re dei re – 21:25 Rete 4

Genere: Storico

Storico Titolo originale: King of Kings

King of Kings Uscita: 1961

1961 Nazionalità: USA

USA Durata: 168′

168′ Regista: Nicholas Ray

Nicholas Ray Cast: Jeffrey Hunter, Robert Ryan, Siobhan McKenna, Viveca Lindfors

Passione violenta – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Fanny “Pelopaja”

Fanny “Pelopaja” Uscita: 1984

1984 Nazionalità: Francia – Spagna

Francia – Spagna Durata: 100′

100′ Regista: Vicente Aranda, Vincente Aranda

Vicente Aranda, Vincente Aranda Cast: Fanny Cottençon, Fanny Cottecon, ian Sera, Bruno Cremer, Francisco Algora

Trama: Estefania Sanchez, meglio conosciuta con il nomignolo Fanny, si concede ad un poliziotto di nome Andrés Gallego che la ricatta da anni: la donna è infatti disposta a tutto pur di evitare che il suo compagno finisca in prigione. Nonostante siano trascorsi anni, Fanny non ha dimenticato i sopprusi del poliziotto e aspetta pazientemente il momento giusto per vendicarsi: l’occasione sarà un furto che ha come obiettivo un furgone blindato di cui il suo nemico è a capo della sorveglianza…

Mean Girls – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Mark Waters

Mark Waters Cast: Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tim Meadows, Amy Poehler

Trama: La quindicenne Candy Heron è una ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione. A farla convincere del contrario saranno le sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo che la ragazza conoscerà una volta tornata in America. Candy si troverà ad affrontare un mondo ben più difficile di quello che ha affrontato fino ad ora.