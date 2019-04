Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 24 aprile.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 24 aprile:

Dirty dancing – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Dirty Dancing

Dirty Dancing Uscita: 2017

2017 Durata: 130′

130′ Regista: Wayne Blair

Wayne Blair Cast: Sarah Hyland, Abigail Breslin, Katey Sagal

Trama: Remake prodotto per la statunitense ABC del film cult del 1987 a cui rimane fedele nella trama, con un ampliamento della storia che va oltre il finale della mitica performance di Patrick Swayze e Jennifer Grey. La 17 enne Frances Houseman, Baby, è in vacanza con i genitori in un esclusivo resort a Catskill Mountains dove incontra e si innamora di perdutamente di Johnny, umile insegnante di ballo, di cui diventerà una fantastica partner di ballo per sostituirne la collega rimasta incinta.

Mamma Mia! Ci risiamo – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mamma Mia! Here We Go Again

Mamma Mia! Here We Go Again Uscita: 2018

2018 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 114′

114′ Regista: Ol Parker

Ol Parker Cast: Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep

Trama: Kalokairi, Grecia. Sono passati alcuni anni e Sophie è agitata per l’inaugurazione del Bella Donna, l’hotel che prenderà il posto del vecchio bed&breakfast materno. Sam è l’unico dei tre padri di Sophie che riuscirà a partecipare; nonostante l’assenza del suo fidanzato Sky e una serie di circostanze che ostacolano i suoi piani, Sophie si impegnerà affinché tutto vada per il verso giusto in memoria della madre e della sua scelta di restare sull’isola, la stessa che ora sta maturando lei, tra entusiasmo e perplessità.

Il luogo delle ombre – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Odd Thomas

Odd Thomas Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Stephen Sommers

Stephen Sommers Cast: Anton Yelchin, Willem Dafoe, Addison Timlin, Patton Oswalt, Ashley Sommers, Leonor Varela

Trama: Odd Thomas lavora presso la tavola calda di Pico Mundo, cittadina della California meridionale situata nel deserto del Mojave. Sembrerebbe un ragazzo come tanti altri, ma Odd ha un dono speciale; può percepire la presenza dei defunti con qualcosa di sospeso e non solo. I defunti gli appaiono per aiutarlo a risolvere i crimini di cui sono stati vittime ed aiutarlo per prevenire future carneficine. Un giorno nella tavola calda appare un misterioso uomo, che Odd soprannomina “Fungus Man”…

La sconosciuta – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La sconosciuta

La sconosciuta Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Francia – Italia

Francia – Italia Durata: 118′

118′ Regista: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore Cast: Kseniya Rappoport, Michele Placido, Margherita Buy, Pierfrancesco Favino

Trama: Irena, una ragazza ucraina che vive già da molti anni in Italia, arriva in una città del Nord per cercare lavoro come cameriera, ma forse nasconde un’altra verità. Con l’aiuto di un portinaio interessato, si fa assumere come donna delle pulizie in un casermone situato di fronte alla casa della famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica incapacità di difendersi. Irena conquista la piccola, si prende cura di lei e le insegna a reagire. Ma ad un certo punto entra in scena un certo Muffa…

Inserzione pericolosa – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Single White Female

Single White Female Uscita: 1992

1992 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: Barbet Schroeder

Barbet Schroeder Cast: Bridget Fonda, Peter Friedman, Stephen Tobolowsky, Frances Bay, Michele Farr, Tara Karsian, Christiana D’Amore, Jennifer Jason Leigh, Steven Weber, Steve Tobolowsky

Trama: Una giovane ragazza, tramite un annuncio sul giornale cerca una ragazza con cui condividere l’appartamento…

Lo chiamavano Trinità – 21:25 Rete 4

Genere: Western

Western Uscita: 1970

1970 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: E. B. Clucher (Enzo Barboni)

E. B. Clucher (Enzo Barboni) Cast: Terence Hill, Bud Spencer, Gisela Hahn, Steffen Zacharias, Dan Sturkie

Trama: È considerato un “classico” del cinema italiano, sia per gli amanti del genere comico, sia di quello western: il pistolero Trinità ritrova il fratello lestofante che fa lo sceriffo e sta preparando un furto di cavalli ai danni del ricco allevatore Harrison. Costui, a sua volta, sta tentando con i suoi sgherri di far sloggiare una comunità di mormoni da una zona su cui ha delle mire. Trinità, innamorato di una ragazza mormone, organizza la resistenza dei coloni che non portano armi per scelta religiosa.

10.0 Terremoto – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: 10.0 Earthquake

10.0 Earthquake Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: David Gidali

David Gidali Cast: Henry Ian Cusick, Chasty Ballesteros, Cameron Richardson

Trama: Quando una serie di terremoti inizia a tormentare Los Angeles, la scienziata Emily è convinta che un super terremoto farà crollare tutta la città in una voragine piena di lava. L’ingegnere Jack, che lavora in una compagnia che compie missioni di fracking che sono all’origine dei terremoti stessi, si sente obbligato a rendersi utile e, con Emily, si lancia in una missione con la speranza di riuscire a spostare l’epicentro del sisma in una zona meno popolata e salvare così la vita di milioni di persone.

Blonde ambition – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Blonde ambition

Blonde ambition Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: Scott Marshall

Scott Marshall Cast: Jessica Simpson, Luke Wilson, Rachael Leigh Cook

Trama: Katie è una ragazza di provincia, inconsapevole della sua bellezza esplosiva e del suo potere seduttivo. Quando si trasferisce nella Grande Mela dovrà agire con astuzia e coraggio per tener testa agli spietati uomini d’affari che occupano i piani alti di Manhattan e riuscire a realizzare i propri sogni…

Ender’s game – 21:00 Sky Family

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Ender’s game

Ender’s game Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 114′

114′ Regista: Gavin Hood

Gavin Hood Cast: Harrison Ford, Ben Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Abigail Breslin, Jimmy ‘Jax’ Pinchak, Brandon Soo Hoo, Aramis Knight, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld

Trama: In un futuro prossimo, la Terra viene attaccata da un’ostile razza aliena chiamata “Formics”e solo l’eroismo del Comandante della Flotta Internazionale Mazer Rackham evita la disfatta totale. Nell’attesa di un nuovo attacco, lo stimatissimo Colonnello Graff recluta i migliori giovani del pianeta per trovare il futuro ‘Mazer’. Un ragazzo in particolare emerge tra tutti, l’abile Ender Wiggin. Entrato nella Scuola di Guerra, Ender verrà presto promosso da Graff alla Scuola di Comando e sarà addestrato dallo stesso Mazer.