Ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 2 maggio.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 2 maggio:

La fredda luce del giorno – 21:20 Canale 5

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Cold Light of Day

The Cold Light of Day Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Spagna – USA

Spagna – USA Durata: 93′

93′ Regista: Mabrouk El Mechri

Mabrouk El Mechri Cast: Henry Cavill, Sigourney Weaver, Rafi Gavron, Caroline Goodall, Jim Piddock, Óscar Jaenada, Shira Scott, Joseph Mawle, Roschdy Zem, Verónica Echegui, Bruce Willis

Trama: Will Shaw, un giovane consulente finanziario di San Francisco, accompagna la sua famiglia in Spagna per una vacanza. Alcuni uomini, che cercano disperatamente di recuperare una valigetta, hanno rapito, al ritorno da un’escursione la mamma, il fratello e la fidanzata di Will. Deciso a salvare i suoi cari Will si trova vittima di un intrigo internazionale che arriva a coinvolgere servizi segreti, ipotetici terroristi e doppie identità. Inoltre dovrà scavare nel misterioso e torbido passato del padre…

Take me home tonight – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Take Me Home Tonight

Take Me Home Tonight Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Germania – USA

Germania – USA Durata: 97′

97′ Regista: Michael Dowse

Michael Dowse Cast: Topher Grace, Teresa Palmer, Lucy Punch, Anna Faris, Dan Fogler

Trama: 1988. Matt si è laureato al MIT per poi comprendere che quella non era la sua strada e ora lavora come commesso in un video store. Un giorno vede entrare quella che al liceo era l’inarrivabile ragazza dei suoi sogni, Tori Frederking. Matt finge di essere nel negozio come acquirente e si spaccia con lei, che lavora in una finanziaria, come un impiegato ad alto livello di Goldman Sachs. Con l’aiuto dell’amico Barry ruba una Mercedes cercando di far colpo sulla ragazza seguendola nei due party notturni a cui si reca.

Lady Bird – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 94′

94′ Regista: Greta Gerwig

Greta Gerwig Cast: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts

Trama: Christine è una ragazza difficile, detesta il suo nome e decide che da oggi in poi si farà chiamare Lady Bird. Vive a Sacramento, la “Midwest della California” dove non succede mai nulla, ma sogna di andare a New York un giorno. E’ obbligata a frequentare una scuola cattolica e coltiva amicizie poco soddisfacenti. Nella continua lotta per affermare se stessa, l’unico ad assecondarla è suo padre, uomo dimesso e disoccupato. La madre invece è un’infermiera, determinata e forte e molto preoccupata per il suo futuro…

We were soldiers – 21:00 Iris

Genere: Guerra

Guerra Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 138′

138′ Regista: Randall Wallace

Randall Wallace Cast: Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott

Trama: Il comandante del Primo Battaglione del 7º Reggimento Cavalleria, 1ª Divisione Cavalleria (Aeromobile) Hal G. Moore è un ufficiale di lunga esperienza militare che, con le sue truppe, si accinge a combattere per la prima volta in Vietnam. Film bellico-patriottico in arrivo dagli States, ambientato nel novembre del 1965 durante la battaglia della Drang Valley. Fu lo scontro più incisivo tra truppe americane e vietamite.

Attacco al potere – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

Trama: Mike Banning è l’agente alla sicurezza personale del Presidente degli Stati Uniti e benvoluto anche dalla First Lady. Una tragica vigilia di Natale, però, durante un incidente d’auto, il Presidente viene salvato e la donna perde la vita. Mike, viene sollevato dal suo incarico e spedito a lavorare in un ufficio del Tesoro. Ma un anno dopo, Banning si ritrova nuovamente al centro dell’azione, in quanto l’unico uomo in grado di salvare il Presidente e il suo staff, sequestrati da un commando terrorista nord coreano.

A United kingdom – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: A United Kingdom

A United Kingdom Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Repubblica Ceca – UK – USA

Repubblica Ceca – UK – USA Durata: 111′

111′ Regista: Amma Asante

Amma Asante Cast: David Oyelowo, Rosamund Pike, Tom Felton

Trama: Il film racconta di una grande storia d’amore, che sfidò le regole e le convenzioni sociali dell’epoca. Nel 1947, in pieno apartheid, Seretse Khama, erede al trono del Botswana, è uno studente di Giurisprudenza a Londra ed è proprio qui che conosce Ruth Williams, impiegata inglese. Tra di loro nasce presto un sentimento profondo e, quando lui deve tornare nel suo Paese per diventare re, i due, giovani e innamorati, decidono di sposarsi. Ma l’unione sarà ostacolata tanto dal governo britannico quanto da quello sudafricano, oltre naturalmente alla ferrea opposizione da parte delle rispettive famiglie.