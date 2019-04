Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 11 aprile.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 11 aprile:

Sully – 21:20 Canale 5

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Sully

Sully Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn

Trama: Tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, quando l’aereo pilotato da Chesney “Sully” Sullenberger, con a bordo 155 persone, partito dall’aeroporto di New York e diretto nella Carolina del Nord, è colpito in pieno da uno stormo di uccelli che ne danneggia i motori. Per evitare il peggio, l’ex pilota dell’Air Force, decide per un ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson. L’operazione riesce e tutti si salvano, ma Sully viene messo sotto inchiesta e inizia per lui un calvario tra udienze e sindacati.

Chiudi gli occhi – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: All I See Is You

All I See Is You Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Thailandia – USA

Thailandia – USA Durata: 109′

109′ Regista: Marc Forster

Marc Forster Cast: Blake Lively, Jason Clarke, Ahna O’Reilly

Trama: Gina è cieca a seguito di un terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita i suoi genitori quando ancora er una bambina. Ora vive con James suo marito che si prende cura di lei fino a quando un dottore riesce a trovare il modo di restituirle la vista dell’occhio destro. Tutto cambia: quelle che prima erano percezioni e variazioni indistinte di luci, diventano corpi e colori definiti. La consapevolezza di se stessa e del mondo attorno le fa mettere in discussione tutta la sua vita e la relazione con il marito.

Ex machina – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Ex Machina

Ex Machina Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK

UK Durata: 108′

108′ Regista: Alex Garland

Alex Garland Cast: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac, Sonoya Mizuno, Symara A. Templeman

Trama: Caleb Smith è un giovane programmatore che lavora per la più grande società internet del mondo, la BlueBook. Un giorno, viene scelto per trascorrere una settimana nell’abitazione dispersa nei boschi di Nathan Bateman, l’amministratore delegato dell’azienda. Caleb si renderà presto conto che non si tratta di una semplice vacanza, ma che si trova a fare parte di un esperimento. Da diversi anni, Nathan lavora a un progetto di intelligenza artificiale e ha creato Ava, una umanoide dalle bellissime sembianze femminili…

Miss Potter – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Miss Potter

Miss Potter Uscita: 2006

2006 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 92′

92′ Regista: Chris Noonan

Chris Noonan Cast: Renée Zellweger, Bill Paterson, Matyelok Gibbs, Lloyd Owen, Anton Lesser, David Bamber, Patricia Kerrigan, Judith Barker, Chris Middleton, Richard Mulholland, Sarah Crowden, Bridget McConnell, John Woodvine, Lynn Farleigh, Phyllida Law, Lucy Boynton, Oliver Jenkins, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn

Trama: E’ l’affascinante storia di Beatrix Potter, icona della letteratura infantile inglese, creatrice di personaggi cari ai bambini come Peter Coniglio e Tiggy-Winkle. Temi centrali sono la storia d’amore con il suo editore Norman Warne, un uomo maturo, e della sua lotta per una vita indipendente, in contrasto con la famiglia e il conformismo sociale tipico dell’epoca vittoriana…

Escape plan – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Escape Plan

Escape Plan Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Mikael Håfström

Mikael Håfström Cast: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, 50 Cent, James Caviezel, Vincent D’Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones, Amy Ryan, Faran Tahir, Matt Gerald, Christian Stokes

Trama: Ray Breslin è famoso per aver scritto un libro in cui analizza le carceri di massima sicurezza, elencandone i difetti e le possibili vie di fuga. La CIA richiede il suo talento per verificare l’inespugnabilità di un nuovo centro di detenzione che fa parte di un programma top secret. Così Breslin accetta, ma presto scopre di essere stato incastrato e saltano tutte le coperture precauzionali che solitamente richiede il suo lavoro. Così si ritrova in una prigione sconosciuta e per di più non è ben visto dai detenuti.

Windtalkers – 21:10 Rai Movie

Genere: Guerra

Guerra Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 134′

134′ Regista: John Woo

John Woo Cast: Nicolas Cage, Frances O’Connor, Adam Beach, Christian Slater, Peter Stormare

Trama: Durante la seconda guerra mondiale, l’esercito americano decide di usare il linguaggio degli indiani Navajos per codificare i messaggi segreti così da impedirne la decodifica da parte dei giapponesi. L’esercito giapponese a sua volta decide di catturare dei soldati Navajos per usarli come traduttori.

Contract to kill – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Contract to kill

Contract to kill Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Romania

Romania Durata: 90′

90′ Regista: Keoni Waxman

Keoni Waxman Cast: Steven Seagal, Russel Wong, Jemma Dallender

Quel che resta del giorno – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Remains of the Day

The Remains of the Day Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 134′

134′ Regista: James Ivory

James Ivory Cast: Anthony Hopkins, James Fox, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt, Jo Kendall, Joanna Joseph, Wolf Kahler, Brigitte Kahn, Emma Lewis, Abigail Harrison, Lena Headey, Roger McKern, Jestyn Phillips, Pip Torrens, Hugh Sweetman, Rupert Vansittart, Emma Thompson, John Haycraft, Christopher Reeve

Trama: Dopo aver fedelmente servito per decenni Lord Darligton, il maggiordomo Stevens sfrutta i giorni di vacanza concessigli dal nuovo proprietario del castello per recarsi da Miss Kenton, già governante a Darligton House. Ripensando al passato, Stevens si rende conto che l’assoluta dedizione al servizio gli ha impedito un’autonomia intellettuale e, anche, la capacità di cogliere l’occasione dell’amore. Da un romanzo di Kazuo Ishiguro, ancora una preziosa ricostruzione d’epoca nel film di Ivory, insieme con una forte tensione drammatica sottesa al formalismo vissuto irragionevolmente come religione. E, ancora, una straordinaria prova di attori.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà – 21:00 Sky Family