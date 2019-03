Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 8 marzo.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 8 marzo:

Io, robot – 21:15 Sky Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: I, Robot

I, Robot Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 115′

115′ Regista: Alex Proyas

Alex Proyas Cast: Will Smith, Bridget Moynahan, Alan Tudyk, James Cromwell

Trama: Corre l’anno 2035, Chicago. I robot ormai sono diventati un articolo domestico come un altro, alla portata di tutti ed in tutte le case, e il mondo aspetta l’arrivo sul mercato dei nuovissimi NS-5, generazione prodotta dalla U.S. Robots, azienda leader nella robotica. Mentre tutti impazziscono per questi aiutanti meccanici, il detective Del Spooner nutre invece dei dubbi sulla fedeltà di questi nuovi androidi. Il suicidio del dottor Alfred Lanning, confermerà i suoi sospetti…

Casa casinò – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The House

The House Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Andrew Jay Cohen

Andrew Jay Cohen Cast: Will Ferrell, Amy Poehler, Ryan Simpkins

Trama: Dopo aver consumato i fondi per il college della figlia Alex, Scott e Kate Johansen sono disperatamente alla ricerca di una nuova fonte di guadagno per permettere alla ragazza di perseguire il suo sogno di frequentare l’università. Per riuscire a generare una grossa somma di contanti velocemente, insieme alla moglie e con l’aiuto del vicino Frank, decidono di mettere in piedi un casinò clandestino nel seminterrato della sua casa. Naturalmente il progetto porterà a conseguenze inaspettate…

Spartacus – 21:00 Iris

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Spartacus

Spartacus Uscita: 1960

1960 Nazionalità: USA

USA Durata: 169′

169′ Regista: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Cast: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Jean Simmons, Charles Laughton

Trama: Nel I secolo a. C., stanco dei soprusi che subisce ogni giorno, il gladiatore Spartaco fa ribellare i suoi compagni e organizza una rivolta con l’intenzione di raggiungere un paese libero. L’esercito romano, guidato da Crasso, non riesce a schiacciare i fuggiaschi e a loro si uniscono molti schiavi.Il Senato romano decide di intervenire per fermarlo. Grazie all’aiuto di Antonino, Spartaco riesce, in un’ imboscata a sconfiggere una legione romana che stava avanzando. Non essendo però riuscito a corrompere dei pirati arabi per ottenere in cambio alcune navi, non gli rimane che un’alternativa: attaccare Roma. Ma in questa battaglia non c’è un lieto fine e Spartaco viene sconfitto. Il suo capo, preso prigioniero, deve uccidere il suo miglior amico nell’arena, poi viene crocifisso. E non solo…

Tata Matilda e il grande botto – 21:25 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Nanny McPhee and the Big Bang

Nanny McPhee and the Big Bang Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Francia – Regno Unito – USA

Francia – Regno Unito – USA Durata: 109′

109′ Regista: Susanna White

Susanna White Cast: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Maggie Smith, Asa Butterfield

Trama: Tratto dalla serie Tata Matilda della scrittrice inglese Christianna Brand. Nanny McPhee si presenta alla porta di una giovane madre, Mrs. Isabel Green, che cerca di mandare avanti la fattoria di famiglia mentre il marito è in guerra, ha un lavoro presso una negoziante in crisi di senilità e il cognato fa di tutto per farle vendere la proprietà. Una volta sul posto, Tata Matilda, scoprirà che un’altra guerra è in corso: quella fra i tre scatenati bambini di Mrs. Green e due viziati cugini arrivati da poco dalla città.

A-team – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The A-Team

The A-Team Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 117′

117′ Regista: Joe Carnahan

Joe Carnahan Cast: Liam Neeson, Bradley Cooper, Sharlto Copley, Patrick Wilson

Trama: Prequel della celebre serie televisiva degli anni Ottanta, il film racconta come l’A-Team è diventato quello che abbiamo imparato a conoscere sul piccolo schermo. Un gruppo di quattro soldati, capitanato dal colonnello Hannibal Smith, dopo avere combattuto in Medio Oriente, viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Quando la squadra riesce a evadere di prigione ha un solo obiettivo: dimostrare la propria innocenza lavorando per la Cia. La missione: recuperare alcune matrici utilizzate per stampare dollari falsi

Two mothers – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Adore

Adore Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Australia – Francia

Australia – Francia Durata: 112′

112′ Regista: Anne Fontaine

Anne Fontaine Cast: Naomi Watts, Ben Mendelsohn, Sophie Lowe, James Frecheville, Gary Sweet, Jessica Tovey, Robin Wright, Xavier Samuel

Trama: Inseparabili fin da bambine, Lil e Roz vivono in perfetta simbiosi con i loro figli, due ragazzi dalla grazia singolare che sembrano quasi un’estensione delle madri. Inspiegabilmente, e tuttavia come piegandosi all’inevitabile, le due donne si avvicinano una al figlio dell’altra, in una relazione che si fa subito passionale. Al riparo dallo sguardo degli estranei, in un paradiso balneare quasi soprannaturale, il quartetto vivrà una storia fuori dall’ordinario fino a quando l’età non metterà fine al disordine. Almeno apparentemente.

Habitcion en Roma – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2010

2010 Regista: J. Medem

J. Medem Cast: E. Anaya, N. Yarovenko

Kung fu panda – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Kung Fu Panda

Kung Fu Panda Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA – Cina

USA – Cina Durata: 90′

90′ Regista: Mark Osborne, John Stevenson

Mark Osborne, John Stevenson Cast:

Trama: Po è un giovane panda, pigro ed imbranato, che fa il cameriere presso il chiosco di noodles del padre, ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Durante una cerimonia, il saggio maestro di arti marziali Oogway lo proclama, davanti all’incredulità di tutti, il futuro Guerriero Dragone. Inizia così per Po un durissimo allenamento alla scuola di Shifu, insieme ai suoi idoli, i Furious Five. Questi ultimi sono scettici sulla nuova recluta, ma si ricrederanno al momento di fronteggiare il vendicativo leopardo Tai Lung.

I segreti di Wind River – 21:00 Sky Cult