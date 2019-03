Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 22 marzo.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 22 marzo:

Benedetta follia – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Carlo Verdone

Carlo Verdone Cast: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone

Trama: Luna, giovane “borgatara” romana irrompe per caso nella vita di Guglielmo Pantalei, proponendosi come commessa nel suo negozio di articoli religiosi, nonostante il suo aspetto e i suoi modi facciano più pensare alla lap dance che alle navate di una chiesa. Guglielmo, sulla sessantina, è depresso per l’abbandono da parte della moglie dopo 25 anni di matrimonio e sembra ormai essere rassegnato verso una senilità rinunciataria e mortifera. Grazie a Luna, per lui si apriranno nuovi orizzonti inaspettati..

Justice League – 21:15 Premium Cinema

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – UK – USA

Canada – UK – USA Durata: 120′

120′ Regista: Zack Snyder

Zack Snyder Cast: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa

Trama: Ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox. Il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe. Dopo la morte di Superman, l’umanità è sola e impaurita. Una minaccia antica torna a far sentire la sua apocalittica presenza. Batman prova così a radunare individui speciali, dotati di superpoteri, per formare una squadra di protettori della giustizia: l’amazzone Wonder Woman, l’atlantideo Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.

Il sesto senso – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Sixth Sense

The Sixth Sense Uscita: 1999

1999 Nazionalità: USA

USA Durata: 107′

107′ Regista: M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan Cast: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collett, Olivia Williams

Trama: Cole Sear, nove anni, ha una vita fatta di soprassalti, dolori, orrori improvvisi. Possiede infatti una sorta di “luccicanza” che gli fa vedere gli impiccati giustiziati duecento anni prima in quella che è diventata la sua scuola e gli fa scorgere una donna con metà della faccia squarciata. I morti gli chiedono giustizia, verità, vogliono essere liberati da un limbo di infelicità terrena. E lo psicologo, traumatizzato dall’assalto subito un anno prima da un suo antico paziente che non era riuscito ad aiutare, comincia a credergli.

Sicario – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Sicario

Sicario Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 121′

121′ Regista: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Cast: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan, Raoul Trujillo

Trama: Kate Macer, una giovane agente dell’Fbi dai saldi principi, viene arruolata in una task force, diretta da Matt Graver, con il compito di tenere sotto controllo e smantellare il narcotraffico tra gli Stati Uniti e il Messico, zona dove non esiste nessuna regola e nessuna legge. Kate, che fino a quel momento si era occupata di rapimenti, si trova così a confrontarsi con un mondo che non conosce, in cui la distinzione tra giusto e sbagliato è una linea molto sottile. Tra gli attori, Emily Blunt e Benicio del Toro.

Il caso spotlight – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Spotlight

Spotlight Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 128′

128′ Regista: Tom Mccarthy

Tom Mccarthy Cast: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams

Trama: Il film racconta un fatto di cronaca avvenuto all’inizio degli anni Duemila, quando l’arcivescovo Bernard Francis Law fu accusato di avere insabbiato numerosi casi di pedofilia perpetrati nella sua diocesi di Boston. È il 2001 quando il giornalista Marty Baron arriva da Miami per dirigere il Boston Globe. Deciso a riportare il giornale in prima linea, Baron affida alla squadra dei suoi giornalisti investigativi, chiamata Spotlight, un caso parecchio scottante e delicato: un prete di Boston è stato accusato di avere abusato per oltre trent’anni di minori, il tutto sotto gli occhi dell’autorità ecclesiastica, che avrebbe nascosto la vicenda.

Il cigno nero – 21:10 Paramount Channel

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Black Swan

Black Swan Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Darren Aronofsky

Darren Aronofsky Cast: Natalie Portman, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder, Mila Kunis, Benjamin Millepied, Kristina Anapau, Ksenia Solo, Janet Montgomery, Charlotte Aronofsky, Abe Aronofsky, Tina Sloan, Christopher Gartin, Sebastian Stan, Toby Hemingway, Sergio Torrado, Mark Margolis

Trama: Nina è una giovane e ambiziosa ballerina del New York City Ballet che ha ottenuto il ruolo di ‘cigno nero’ nel classico balletto del ‘Lago dei cigni’. Instabile mentalmente a causa di un irrisolto rapporto con la madre, Nina vivrà malissimo la rivalità con la collega Lily e, sottoponendosi ad un allenamento estenuante, sotto lo sguardo esigente di Thomas Leroy, arriverà ad esplorare il suo lato più oscuro. Oscar nel 2011 a Natalie Portman per la migliore attrice protagonista.

Jumanji, benvenuti nella giungla – 21:00 Sky Family

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Jake Kasdan

Jake Kasdan Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart

Trama: Nel 1996 un ragazzo di nome Alex trova un gioco in scatola di nome Jumanji su una spiaggia, dopo che due ragazzini, dopo averci giocato, lo avevano buttato in un torrente, una volta scampati alle disavventure del gioco. Durante la notte il gioco in scatola si trasforma in un videogioco e Alex comincia a giocarci, ma viene trascinato al suo interno, come già era accaduto prima a chiunque avesse iniziato a giocare a Jumanji. Venti anni più tardi sarà la volta di quattro ragazzi liceali che ricominciano il gioco…

The big sick – 21:15 Sky Cult

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Big Sick

The Big Sick Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Michael Showalter

Michael Showalter Cast: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter

Un amore senza fine – 21:15 Premium Cinema Emotions

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Endless Love

Endless Love Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 104′

104′ Regista: Shana Feste

Shana Feste Cast: Gabriella Wilde, Alex Pettyfer, Bruce Greenwood, Robert Patrick, Joely Richardson, Rhys Wakefield, Dayo Okeniyi, Emma Rigby

Trama: David ha sempre desiderato conoscere la bella Jade per tutto il corso della frequenza alle scuole superiori, ma lei gli è sempre sembrata disinteressata e scostante; Jade in realtà si è concentrata solamente nello studio per cercare di lenire il dolore per la morte di suo fratello Chris. Solo alla consegna del diploma i due riescono a parlarsi per la prima volta. Di famiglia agiata lei, di umili origini lui, la loro relazione decolla, ma non è ben vista dal padre di lei, che immagina per Jade un futuro diverso…