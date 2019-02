Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 22 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 22 febbraio:

Sulle ali delle aquile – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: On Wings of Eagles

On Wings of Eagles Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – Hong Kong – USA

Cina – Hong Kong – USA Durata: 108′

108′ Regista: Stephen Shin, Michael Parker

Stephen Shin, Michael Parker Cast: Joseph Fiennes, Shawn Dou, Jesse Kove

Trama: Dopo aver vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi nel 1924 nei 400 piani, Eric Liddell fa ritorno in Cina, dove è nato (da una coppia di genitori missionari protestanti) e insegna ai ragazzi locali. Nel 1937, però, i giapponesi invadono il Paese e, consapevole del pericolo, Liddell manda la moglie Florence e le due figlie al sicuro in Canada. Come tutti gli altri stranieri, finirà prigioniero per due anni in uno dei tanti campi di internamento giapponesi. Prima della resa dei nemici, soccomberà a un cancro al cervello.

Il viaggio delle ragazze – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Girls Trip

Girls Trip Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada – USA

Canada – USA Durata: 122′

122′ Regista: Malcolm D. Lee

Malcolm D. Lee Cast: Regina Hall, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith

Trama: Ryan, Sasha, Dina e Lisa decidono di fare un viaggio per ritrovarsi insieme dopo essersi perse di vista per parecchio tempo. Le quattro amiche sulla trentina, ex regine del dance floor ai tempi dell’università, partono per New Orleans, dove si tiene il festival Essence, dedicato alla musica e alla cultura afro-americana. Così di bar in concerto, le amiche si ritrovano a ballare, bere, ridere, prendersi in giro e litigare come ai vecchi tempi, facendo rinascere il gruppo da loro chiamato Flossy Posse.

Grandi magazzini – 21:00 Iris

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Grandi magazzini

Grandi magazzini Uscita: 1986

1986 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 102′

102′ Regista: Castellano & Pipolo

Castellano & Pipolo Cast: Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Isabella Biagini

Trama: Montesano, Villaggio e Pozzetto lavorano in un grande emporio popolato di figure singolari, sia tra i clienti che fra gli stessi responsabili delle vendite. Più che seguire una trama vera e propria, il film raccoglie piccoli episodi burleschi basati su osservazioni quotidiane e sulle propensioni degli interpreti, sui loro tic e le loro idiosincrasie.

Transporter: extreme – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Transporter 2

Transporter 2 Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Francia – USA

Francia – USA Durata: 87′

87′ Regista: Louis Leterrier

Louis Leterrier Cast: Jason Statham, Alessandro Gassman, Amber Valletta

Trama: Frank Martin, ex agente delle forze speciali, è un “trasportatore” che si occupa di ogni tipo di beni, anche umani. Consegna qualsiasi cosa, senza fare mai domande. Attualmente vive a Miami, dove è l’autista della famiglia del ministro Billings. Il compito principale di Frank è di scortare a scuola il figlio Jack, tutto procede per il meglio, fino a quando il bambino viene rapito da una banda di pericolosi terroristi. Frank dovrà lottare per salvare il bambino e per sventare il piano dell’organizzazione criminale.

Braveheart – 21:10 Rete 4

Genere: Storico

Storico Titolo originale: Braveheart

Braveheart Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 178′

178′ Regista: Mel Gibson

Mel Gibson Cast: Mel Gibson, Catherine McCormack, Brendan Gleeson, Sophie Marceau, Catherine McCormac, Patrick McGoohan

Trama: Nell’anno 1280 la Scozia rimane senza eredi al trono e il re d’Inghilterra, Edoardo I detto il Gambelunghe, mette in atto un piano per estendere i propri domini. Fa uccidere in un’imboscata molti nobili scozzesi pretendenti al trono e scatena gli eserciti contro le popolazioni dei villaggi rurali. Rimasto orfano a causa di queste rappresaglie, il giovane William Wallace viene messo sotto la tutela dello zio Argyle. Molti anni dopo, William fa ritorno al proprio villaggio e ha inizio la vendetta di William Wallace, il cui coraggio darà vita alla ribellione dell’intero popolo di Scozia contro la tirannia del dominio inglese.

Chiamata da uno sconosciuto – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: When a Stranger Calls

When a Stranger Calls Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 87′

87′ Regista: Simon West

Simon West Cast: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson

Trama: Jill, lascia una festa, per badare ai bambini di due ricchi amici del padre che abitano in una lussuosa villa isolata, sulle sponde di un lago. I padroni di casa escono lasciandole una serie di numeri da chiamare solo in caso di emergenza. Mentre Jill esplora le numerose stanze, il telefono inizia a squillare e una voce inquietante minaccia la ragazza. La paura diventa terrore quando Jill scopre che le chiamate provengono dalla casa. Remake di “Quando chiama uno sconosciuto”, thriller del 1979 diretto da Fred Walton.

Sex: una commedia sentimentalmente scorretta – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tensión sexual no resuelta

Tensión sexual no resuelta Uscita: 2010

2010 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 93′

93′ Regista: Miguel Ángel Lamata

Miguel Ángel Lamata Cast: Norma Ruíz, Pilar Rubio, Salomé Jiménez

Trama: Celeste sta per sposarsi con Juanjo, un ordinario e noioso professore universitario. Un giorno, però, incontra Jazz, regina del gossip amoroso e autrice di un romanzo di successo che spiega tutti i trucchi e i segreti per conquistare, tradire e vivere alla grande. Celeste è ovviamente la cavia perfetta per Jazz: inizia così un doppio scontro che vede Celeste e Juanjo sballottati come burattini, tra improbabili avventure anche omosessuali, intrighi, assurdi pretendenti, ritorni di fiamma e bugie.

Shaun, vita da pecora – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Shaun the Sheep Movie

Shaun the Sheep Movie Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Francia – UK

Francia – UK Durata: 85′

85′ Regista: Mark Burton, Richard Starzack, Richard Starzak

Mark Burton, Richard Starzack, Richard Starzak Cast:

Trama: La vita della fattoria sta iniziando a diventare noiosa. Giorno dopo giorno, il Fattore dice a Shaun quel che deve fare; così, Shaun architetta un piano per prendersi un giorno libero: ma si deve stare attenti a quel che si desidera! Insieme al gregge, elabora un’idea geniale: una dopo l’altra, le pecore saltano la staccionata così che il Fattore, contandole, si appisoli. Dopodiché, muovendosi silenziosamente, lo portano in una vecchia roulotte parcheggiata in un angolo del campo ricreando tutte le condizioni tipiche della notte. Quando Bitzer le scopre, ormai la frittata è fatta; cercano quindi di riportare il Fattore fuori dalla roulotte che, a quel punto, inizia a muoversi dirigendosi precipitosamente verso la strada, con il Fattore avvolto in un sonno profondo ancora al suo interno. Bitzer si scaglia all’inseguimento della roulotte, che punta dritta verso la Grande Città. Shaun e il gregge rimangono alla fattoria, ma il caos prende il sopravvento: Bitzer e il Fattore non si vedono più. A quel punto, decidono di lanciarsi alla ricerca dei due per porre rimedio al problema che hanno creato. Shaun ritroverà il Fattore prima che se ne perdano le tracce per sempre?

American Hustle – 21:00 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: American Hustle

American Hustle Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 138′

138′ Regista: David O. Russell

David O. Russell Cast: Christian Bale, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jeremy Renner, Jack Huston, Louis C.K., Michael Peña, Alessandro Nivola, Dawn Olivieri, Colleen Camp, Anthony Zerbe, Erica McDermott, Adrian Martinez, Melissa McMeekin, Amy Adams, Bradley Cooper

Trama: Ambientato nel seducente mondo di uno dei più sbalorditivi scandali che hanno scosso gli Stati Uniti, American Hustle racconta la storia di un brillante impostore, Irving Rosenfeld (Christian Bale), che, insieme alla sua scaltra amante britannica Sydney Prosser (Amy Adams), viene obbligato a lavorare per un agente dell’FBI fuori controllo, Richie DiMaso (Bradley Cooper). DiMaso li catapulta in un mondo di faccendieri, intermediari del potere, mafiosi… un mondo tanto pericoloso quanto affascinante. Jeremy Renner è Carmine Polito, un volubile e influenzabile politico del New Jersey, stretto tra la morsa dei truffatori e dei federali, mentre l’imprevedibile moglie di Irving, Rosalyn (Jennifer Lawrence), potrebbe essere l’elemento che farà crollare il castello di finzioni.