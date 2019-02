Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 15 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 15 febbraio:

Suocero scatenato – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: All Nighter

All Nighter Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 86′

86′ Regista: Gavin Wiesen

Gavin Wiesen Cast: Analeigh Tipton, Emile Hirsch, J.K. Simmons

Trama: Mr. Gallo, un padre, imprenditore di successo, spietato carrierista e maniaco del lavoro, spera di poter incontrare la figlia durante una sosta a Los Angeles. Scopre però che la ragazza è scomparsa nel nulla senza lasciare traccia e così si ritroverà costretto a collaborare con l’ex goffo fidanzato della figlia, musicista di bassa lega, per ritrovarla. Vivrà una notte decisamente intensa, ricca di avventure ed esperienze nuove che cambierà per sempre la sua scontata e noiosa esistenza.

Terapia di coppia per amanti – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 97′

97′ Regista: Alessio Maria Federici

Alessio Maria Federici Cast: Alessia Alciati, Giulia Anchisi, Ambra Angiolini

Trama: I giovani Viviana e Modesto, entrambi sposati e con un figlio a testa sono amanti. Il loro rapporto è però troppo tormentato e decidono insieme di sottoporsi ad una terapia di coppia. Modesto si adegua subito alle richieste di Viviana, ma mantiene però un laconico distacco nei confronti del terapista, il professor Malavolta, star di una trasmissione televisiva che si chiama Jung-le Fever, soprattutto quando scopre che lo stesso terapista ha a sua volta problemi di relazione…

Fantozzi, il ritorno – 21:00 Iris

Genere: Comico

Comico Uscita: 1996

1996 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 95′

95′ Regista: Neri Parenti

Neri Parenti Cast: Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro, Gigi Reder

Trama: Neanche da morto il ragionier Ugo Fantozzi ha un po’ di pace. In Paradiso c’è troppa gente, motivo per cui Fantozzi viene rispedito a casa dalla moglie Pina. E, quindi, come se niente fosse successo, l’uomo torna alla sua solita vita, con le sue solite sfighe quotidiane. Anzi peggio, perché adesso la nipote Uga è cresciuta e ne combina di tutti i colori, tra cui inscenare persino un finto rapimento e comprarsi il motorino con i soldi del riscatto. Riappare anche la signorina Silvani, che sostiene di aspettare un figlio da Fantozzi…

The transporter – 21:20 Italia 1

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Le Transporteur

Le Transporteur Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA – Francia

USA – Francia Durata: 94′

94′ Regista: Louis Leterrier, Cory Yuen, Corey Yuen

Louis Leterrier, Cory Yuen, Corey Yuen Cast: Jason Statham, Qi Shu, Matt Schulze, François Berléand, Ric Young

Trama: Frank, ex agente speciale a riposo, vive sulla costa del Mediterraneo francese e soltanto occasionalmente accetta lavori – più o meno illeciti – da corriere. La sua regola è quella di non chiedersi mai cosa trasporti e perché: ma quando da un pacco spunta all’improvviso una ragazza cinese di nome Lai, le cose sono destinate a cambiare tanto da indurlo a mettersi contro il suo potentissimo e losco committente e ad allearsi con la polizia per contrastare il traffico di essere umani che la banda avevo messo in piedi.

Victor, la storia segreta del dottor Frankestein – 21:20 Rai 4

Genere: Horror

Horror Titolo originale: Victor Frankenstein

Victor Frankenstein Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Canada – UK – USA

Canada – UK – USA Durata: 110′

110′ Regista: Paul McGuigan

Paul McGuigan Cast: Daniel Radcliffe, James McAvoy, Jessica Brown Findlay

Trama: Ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley, il film racconta la storia del dottor Victor Frankenstein, ma dal punto di vista del suo assistente, Igor Strausman. Quando i due si conoscono, Igor è solo un clown deforme, continuamente umiliato nel circo presso il quale lavora. Ma ha una passione innata, quella per la medicina e l’anatomia. Frankenstein percepisce immediatamente questo suo talento e lo prende con sé come assistente. I due metteranno insieme le loro conoscenze e la loro visione del mondo per dare vita a una creatura immortale.

Australia – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Australia

Australia Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 155′

155′ Regista: Baz Luhrmann

Baz Luhrmann Cast: Hugh Jackman, Jack Thompson, Ben Mendelsohn, Essie Davis, Nicole Kidman, David Wenham, Bryan Brown

Trama: In Australia, nel periodo che precede la Seconda guerra mondiale, l’aristocratica inglese Sarah Ashley eredita un gigantesco ranch e si trova a fronteggiare un complotto ordito da un altro proprietario terriero che vuole impossessarsi delle sue terre e del suo bestiame. Per salvare le sue proprietà, la donna si trova così costretta a venire a patti con un rude allevatore locale, che la accompagnerà con una mandria di 1500 capi in un viaggio attraverso le terre più ostili dell’outback.

Castelli di carte – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Castillos de cartón

Castillos de cartón Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 94′

94′ Regista: Salvador García Ruiz

Salvador García Ruiz Cast: Adriana Ugarte, Nilo Zimmerman, Biel Duran

Trama: Maria Jose, Jaime e Marcos, studenti dell`Accademia delle Belle Arti, si conoscono, si frequentano, si amano. I tre vivono, amano, dipingono sull`orlo di un equilibrio instabile al cui centro c`è non la coppia, ma il triangolo, l`achimia perfetta sulla quale scorrono le esistenze dei tre ragazzi tra incontri erotici, serate di danza, birre con gli amici ed una ricerca del proprio Io attraverso l`arte. Ma quando finisce il tempo dei loro studi, dovranno affrontare il mondo reale.

Caccia al ladro – 21:10 Paramount Channel

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: To Catch a Thief

To Catch a Thief Uscita: 1955

1955 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock Cast: Cary Grant, Grace Kelly, Charles Vanel, Jessie Royce Landis

Trama: John, detto il Gatto, è un famoso ladro di gioielli, ritiratosi dalla “professione” dopo essere stato scarcerato durante la guerra e aver partecipato alla Resistenza in Francia. Sulla Costa Azzurra, dove ora vive, si verificano dei furti eseguiti secondo la sua tecnica d’un tempo. Ma non è certo il Gatto, l’autore di questi furti e sarà proprio lui a dover dimostrare la sua innocenza, smascherare il vero ladro e conquistare Frances Stevens, la bella ereditiera americana che lo crede il vero ladro.

Mune, il guardiano della luna – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Mune, le gardien de la lune

Mune, le gardien de la lune Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 86′

86′ Regista: Alexandre Heboyan, Benoit Philippon, Benoît Philippon

Alexandre Heboyan, Benoit Philippon, Benoît Philippon Cast:

Trama: Cosa succederebbe se il Sole non tornasse a splendere ogni mattina? O se la Luna dimenticasse di fare il suo giro e di illuminare le stelle e il cielo della notte? Mune, il custode della Luna, combatterà per proteggere il mondo dalle forze del male che hanno oscurato il Sole e la Luna. Il suo amore per la Luna e per la donna dei suoi sogni lo farà diventare l’eroe più grande dell’Universo!