Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata sabato 23 marzo.

Ecco i film stasera in tv, sabato 23 marzo:

Hangman – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Hangman

Hangman Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Johnny Martin

Johnny Martin Cast: Al Pacino, Karl Urban, Brittany Snow

Trama: Il detective della squadra omicidi Ray Archer e il suo collega Will Rainey, esperto di profili criminali vengono incaricati di catturare uno dei serial killer più pericolosi che sta commettendo una serie di omicidi basandosi su un gioco per bambini: l’impiccato. La giornalista Christi Davies segue il caso da vicino. Movie vagamente ispirato al film del 2001 in cui il detective Nick Roos inseguiva un serial killer che sottoponeva le sue vittime a bizzarre e atroci torture ispirate al gioco verbale detto “dell’impiccato”.

Geostorm – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 109′

109′ Regista: Dean Devlin

Dean Devlin Cast: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish

Trama: Jake Lawson è uno scienziato con lo spirito di avventura di un esploratore. A lui viene affidata la guida del Dutch Boy, una rete di satelliti che controlla le condizioni climatiche del pianeta Terra e impedisce l’avvento di quegli ecodisastri. Ma Jake è indisciplinato e non sa mordersi la lingua quando i politici gli chiedono conto delle sue azioni. Suo fratello minore Max invece è un politico nato, e quando Jake viene destituito dal suo ruolo di comandante spaziale è Max a presiedere la transizione.

Hunter’s prayer – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Jonathan Mostow

Jonathan Mostow Cast: Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech

Trama: Lucas, uno spietato killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella ma, poiché non se la sente di premere il grilletto, il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono condannati a morte e costretti a formare una difficile alleanza in fuga attraverso l’Europa. L’unica speranza di sopravvivenza che avranno sarà quella di fermare coloro che hanno ucciso brutalmente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia.

Mrs. Doubtfire 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mrs. Doubtfire

Mrs. Doubtfire Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 125′

125′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Harvey Fierstein

Trama: Daniel Hillard, moglie e due figli, è un doppiatore cinematografico dal temperamento un po’ troppo estroso. Dopo aver divorziato, gli vengono tolti i suoi adorati ragazzi. Decide così di escogitare un piano per stargli vicino e si trasforma abilmente in Mrs. Doubtfire, un’esperta educatrice e donna tuttofare per farsi assumere dalla ex moglie in quella che era casa sua. Ne succedono di tutti i colori e la faccenda si fa decisamente complicata, ma alla fine tutto si aggiusta per il meglio.

The pusher – 21:10 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Layer Cake

Layer Cake Uscita: 2004

2004 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 105′

105′ Regista: Matthew Vaughn

Matthew Vaughn Cast: Daniel Craig, Tom Hardy, Jamie Foreman, Burn Gorman, Brinley Green, George Harris, Tamer Hassan, Marcel Iures, Francis Magee, Dimitri Andreas, Kenneth Cranham, Garry Tubbs, Nathalie Lunghi, Marvyn Benoit, Rab Affleck, Dexter Fletcher, Steve John Shepherd, Ben Whishaw, Sienna Miller, Jason Flemyng, Ivan Kaye, Dragan Micanovic, Stephen Walters, Darren Healy, Paul Orchard, Louis Emerick, Matt Ryan, Ben Brasier, Neil Finnighan, Budge Prewitt, Don McCorkindale, Colm Meaney, Michael Gambon, Sally Hawkins

Trama: Uno spacciatore di droga decide di ritirarsi, ma il suo boss gli impone di portare a termine le ultime due missioni. Di Matthew Vaughn con Daniel Craig (2004).

Scusate se esisto! – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Scusate se esisto!

Scusate se esisto! Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 106′

106′ Regista: Riccardo Milani

Riccardo Milani Cast: Marco Bocci, Corrado Fortuna, Lunetta Savino, Ennio Fantastichini, Raoul Bova, Paola Cortellesi

Trama: Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero, ha però deciso di tornare a lavorare in Italia. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per un uomo…Nel frattempo incontra Francesco, bello e affascinante, che le sembra il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… Tra i due nascerà un rapporto intenso che tra segreti e inganni, li renderà la coppia perfetta…

Poliziotto superpiù – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Poliziotto superpiù

Poliziotto superpiù Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Spagna – USA

Spagna – USA Durata: 185′

185′ Regista: Sergio Corbucci

Sergio Corbucci Cast: Terence Hill, Herb Goldstein, Ernest Borgnine, Sal Borgese, Joanne Dru

Trama: Durante una perlustrazione, l’agente Dave Speed viene investito dalle radiazioni di un’esplosione atomica che lo dotano di incredibili superpoteri, rendendolo capace di compiere cadute pericolose senza riportare alcun danno, di leggere nel pensiero e di spostare gli oggetti con la forza della concentrazione. Poteri che gli fanno comodo per il suo lavoro, aiutandolo a catturare criminali e a sventare rapine, ma come tutti i super-eroi, anche il poliziotto “superpiù” ha il suo punto debole: il colore rosso.

Vacanze per un massacro – 21:15 Cielo

Genere: Giallo

Giallo Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 85′

85′ Regista: Fernando Di Leo

Fernando Di Leo Cast: Joe Dallesandro, Lorraine De Selle, Patrizia Behn

Milo su Marte – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Mars Needs Moms

Mars Needs Moms Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 88′

88′ Regista: Simon Wells

Simon Wells Cast:

Trama: Milo si ritrova a dover salvare sua mamma, rapita dai marziani assieme ad altre mamme terrestri, così che le donne possano prendersi cura dei figli degli alieni. Ma Milo non vuole rinunciare alla sua mamma, e partirà eroicamente al salvataggio..