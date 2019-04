Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 3 marzo.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 3 marzo:

The day after tomorrow – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Day After Tomorrow

The Day After Tomorrow Uscita: 2004

2004 Nazionalità: USA

USA Durata: 124′

124′ Regista: Roland Emmerich

Roland Emmerich Cast: Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok

Trama: Le ricerche del climatologo Jack Hall indicano che il riscaldamento del globo terrestre potrebbe innescare un catastrofico cambiamento del clima. La conferma arriva quando, in diverse zone del pianeta, iniziano a verificarsi eventi meteorologici inspiegabili. Mentre Hall è alla Casa Bianca per dare l’allarme, suo figlio Sam rimane intrappolato a New York, colpita da un terribile maremoto. Lo scienziato intuisce che la Terra sta per subire una nuova glaciazione e cerca in tutti i modi di salvare suo figlio.

Ti stimo fratello – 21:15 Premium Cinema

Genere: Comico

Comico Titolo originale: Ti stimo fratello

Ti stimo fratello Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Paolo Uzzi, Giovanni Vernia

Paolo Uzzi, Giovanni Vernia Cast: Giovanni Vernia, Carmela Vincenti, Stella Egitto, Diego Abatantuono, Bebo Storti, Massimo Olcese, Paolo Sassanelli, Maurizio Micheli, Susy Laude

Trama: La tranquilla vita di Giovanni, ingegnere elettronico che ha finalmente trovato lavoro grazie alla sua nuova fidanzata, viene spezzata una mattina dall’arrivo a sorpresa di Jonny, una vera mina vagante che vive solo per passare le notti in discoteca e che, per volere del padre Michele, maresciallo della Guardia di Finanza, deve sostenere a Milano l’esame orale per entrare nel Corpo. A Milano Jonny scopre il Gilez, il locale dove in men che non si dica diventa una star della notte e stringe amicizia con tre drag queen.

Vizio di forma – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Inherent Vice

Inherent Vice Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 148′

148′ Regista: Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson Cast: Joaquin Phoenix, Jena Malone, Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Owen Wilson

Trama: E’ il 1970. A Los Angeles l’hippie Larry “Doc” Sportello è un hippie suonato che ciondola sulla spiaggia di Gordita Beach e investigatore privato a tempo perso. Una sera, la sua ex, Shasta, gli chiede aiuto affidandogli un caso complicato: vuole prevenire il complotto architettato contro il suo nuovo amante, il miliardario Mickey Wolfmann, Insospettita dai suoi loschi intrighi. Doc non fa in tempo a cominciare le indagini che finisce per essere accusato di omicidio dall’amico-nemico Bigfoot, ispettore della Omicidi.

Cattivissimo me 3 – 21:25 Italia 1

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2017

2017 Regista:

Cast:

Trama: L’ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes e la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre. Gru e Lucy sono agenti speciali della Lega Anti Cattivi, ma falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni ’80 caduto nel dimenticatoio, e vengono licenziati. A complicare le cose arriva un gemello che Gru non sapeva di avere. Le sfide questa volta saranno a colpi di musica anni ’80.

Autumn in New York – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Autumn in New York

Autumn in New York Uscita: 2000

2000 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Joan Chen

Joan Chen Cast: Richard Gere, Winona Ryder, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch, Vera Farmiga, Sherry Stringfield

Trama: All’arrivo dell’autunno newyorkese un impenitente dongiovanni incontra una giovane e splendida donna. Incontro scontro tra due modi differenti di affrontare le questioni della vita e dell’amore: lui ha quarantotto anni, non resiste alla conquista e non è, per definizione, “matrimoniale”. Lei ne ha ventidue, parla come una dodicenne, ha una malattia forse incurabile, una passione per Emily Dickinson, per le perline, le farfalle e per abiti di un kitsch vezzoso. Tra i due nasce comunque l’amore.

Die Hard – 21:25 Rete 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Live Free or Die Hard

Live Free or Die Hard Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 130′

130′ Regista: Len Wiseman

Len Wiseman Cast: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Oliphant, Cliff Curtis, Timothy Olyphant, Maggie Q, Jonathan Sadowski, Andrew Friedman, Kevin Smith

Trama: L’hacker Farrell si ritrova a sua insaputa a lavorare per i temibili cyberterroristi capitanati da Gabriel. Il giovane mette a punto un programma che manda in tilt l’intera rete informatica statunitense: finito il suo compito, ne viene ordinata l’esecuzione da parte di Gabriel, ma il poliziotto veterano John McClane interviene…

Global meltdown – 21:15 Cielo

Genere: Avventura

Avventura Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Canada

Canada Durata: 90′

90′ Regista: Daniel Gilboy

Daniel Gilboy Cast: Michael Paré, Leanne Khol Young, Patrick J. MacEachernù

Un fidanzato per mamma – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: I Could Never Be Your Woman

I Could Never Be Your Woman Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Amy Heckerling

Amy Heckerling Cast: Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan, Sarah Alexander

Trama: Rosie è una madre divorziata, single e ancora sexy a metà dei quaranta, ma dalla vita sentimentale azzerata. Lavora come sceneggiatrice di una sit-com in crisi d’ascolti e ha bisogno di una svolta che possa rilanciare la sua carriera. Durante un’audizione per il casting, conosce Adam, giovane attore, simpatico e talentuoso. Grazie a lui la sitcom prende il volo e anche la vita sentimentale di Rosie decolla, ma le cose si complicano quando anche sua figlia adolescente, Izzie, prende una terribile cotta per Adam.

I pinguini di Mr.Popper – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Mr. Popper’s Penguins

Mr. Popper’s Penguins Uscita: 2011

2011 Nazionalità: Stati Uniti

Stati Uniti Durata: 94′

94′ Regista: Mark Waters

Mark Waters Cast: Jim Carrey, Carla Gugino, Kelli Barrett, Madeline Carroll, Angela Lansbury, Ophelia Lovibond, Philip Baker Hall, James Tupper, Maxwell Perry Cotton, Pepper Binkley, Olga Merediz, Dominic Colon

Trama: Un uomo d’affari di New York riceve in eredità sei magnifici pinguini. Ben presto il suo appartamento viene trasformato in un parco divertimenti invernale. Il progetto sul quale è impegnato da tempo non viene più portato a termine. Riuscirà, infine, ad evitare la prigione per un soffio.