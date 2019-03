Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 20 marzo.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 20 marzo:

Si accettano miracoli – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Si accettano miracoli

Si accettano miracoli Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 110′

110′ Regista: Alessandro Siani

Alessandro Siani Cast: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte

Trama: C’era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare il paese c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo”…

La prima notte del giudizio – 21:15 Sky Cinema

Genere: Horror

Horror Titolo originale: The First Purge

The First Purge Uscita: 2018

2018 Nazionalità: USA

USA Durata: 98′

98′ Regista: Gerard McMurray

Gerard McMurray Cast: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade

Trama: Gli Stati Uniti d’America sono schiacciati da crisi economica, sovrappopolazione, criminalità e miseria dilagante. Per abbassare il tasso di criminalità, un partito di estrema destra salito al potere, i Nuovi Padri Fondatori, pensa che l’unica possibilità di risanare il Paese stia nella istituzione, con cadenza annuale, di una notte in cui ogni reato sia lecito, chiamata Lo Sfogo. Il primo esperimento ha luogo a Staten Island, uno dei cinque borough di New York City. seminando il terrore tra gli abitanti…

Poliziotto ancora in prova – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Ride Along 2

Ride Along 2 Uscita: 2016

2016 Durata: 102′

102′ Regista: Tim Story

Tim Story Cast: Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter

Trama: Sequel di “Poliziotto in prova”, una commedia del 2014 dello stesso regista, Tim Story. È trascorso un anno dalla vicenda che ha visto in azione James con il collega Ben e ora quest’ultimo sta per diventare suo cognato visto che il matrimonio con Angela è imminente. Sarà proprio lei a chiedere al fratello di dare un’ulteriore chance al futuro coniuge facendosi affiancare in una missione che da Atlanta li porterà a Miami per seguire una pista legata a un traffico di droga gestito da un insospettabile filantropo.

American history x – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: American History X

American History X Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Tony Kaye

Tony Kaye Cast: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D’Angelo, Fairuza Balk

Trama: In un tema in classe il giovane Danny tratta argomenti ispirati al ‘Mein Kampf’ e il preside Sweeney, per punirlo, lo obbliga a preparare una relazione sul fratello maggiore Derek. Quest’ultimo proprio quel giorno é uscito dal carcere dopo aver scontato alcuni anni per l’uccisione di due ragazzi neri che gli stavano rubando l’automobile. Quando si svolgevano quei fatti, Derek aveva il ruolo di leader di un gruppo giovanile para nazista che si riconosceva in Cameron, ideologo della violenza razzista contro ogni forma di diversità.

Deadpool – 21:30 Italia 1

Genere: Azione

Azione Uscita: 2015

2015 Regista:

Cast:

Trama: Basato sul personaggio dell’eroe piu’ anticonvenzionale della Marvel Comics, Deadpool racconta la storia di Wade Wilson, partendo dal suo passato come ex membro delle forze speciali che, dopo essere stato sottoposto a un esperimento illegale che gli dona poteri di guarigione accelerata, diventa un mercenario adottando l’alter ego Deadpool. Forte delle sue nuove potenzialita’ e, dotato di un cinico senso dell’umorismo, Deadpool finisce per essere vittima di un esperimento genetico dagli esiti imprevedibili.

Lettere da Berlino – 21:15 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Alone in Berlin

Alone in Berlin Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Francia – Germania – UK

Francia – Germania – UK Durata: 163′

163′ Regista: Vincent Perez

Vincent Perez Cast: Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl

Trama: Nella Berlino nazista del 1940, vivono Otto e Anna Quangel, una coppia di operai. La loro vita viene completamente devastata dalla notizia che il figlio Hans è morto in guerra, sul suolo francese, durante l’occupazione di Parigi da parte dei tedeschi. Per questo motivo, i due decidono di iniziare una sotterranea e accorta battaglia antinazista. Senza lasciare nessuna traccia, Otto redige delle cartoline contro il regime e le lascia in posti strategici, sperando che qualcuno le trovi e possa piano piano cominciare a ribellarsi. Ma la Gestapo ha scoperto la cosa e sta cercando i responsabili…