Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata mercoledì 20 febbraio.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 20 febbraio:

Tutti in piedi – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Tout le monde debout

Tout le monde debout Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Belgio – Francia

Belgio – Francia Durata: 107′

107′ Regista: Franck Dubosc

Franck Dubosc Cast: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

Trama: Jocelyn è un uomo sulla cinquantina, appassionato corridore e un ricco manager di successo, ma ha un brutto vizio, è un gran bugiardo, mentire è il suo passatempo preferito e gli riesce anche bene, con le donne in particolare. Per una serie di circostanze Jocelyn conosce Florence, la sorella della sua vicina di casa nonché una violinista e tennista sulla sedie a rotelle. Jocelyn, per sedurla si fingerà addirittura paraplegico…ma fortunatamente le bugie hanno vita breve…

Kung Fu Panda 3 – 21:10 Premium Cinema

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Cina – USA

Cina – USA Durata: 95′

95′ Regista: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson

Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson Cast:

Trama: Le avventure del simpatico panda Po sono giunte al terzo capitolo. Quando il maestro Shifu annuncia il suo ritiro, è l’insicuro Po ad assumere il compito di insegnante dei Cinque Cicloni. Intanto, Kai, cattivissimo signore della guerra dell’intera Cina, è tornato dal regno degli spiriti per vendicarsi, attaccando la valle. Per Po le cose si mettono male, ma grazie al ritrovato padre biologico Li, scoprirà l’esistenza di un villaggio segreto, dove potrà riguadagnare tutta la forza che gli serve per affrontare Kai.

Syriana – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Syriana

Syriana Uscita: 2005

2005 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Stephen Gaghan

Stephen Gaghan Cast: George Clooney, Jeffrey Wright, Amanda Peet, Matt Damon, Christopher Plummer, Chris Cooper

Trama: Il principe Nasir, erede al trono di un Paese produttore di petrolio, ha instaurato nuove relazioni commerciali con la Cina a scapito degli Usa, fino a quel momento privilegiati. Bob Barnes, un agente della Cia esperto in questioni mediorientali, riceve l’incarico di uccidere il principe Nasir. Ma non tutto va come dovrebbe…

Il mistero delle pagine perdute – 21:25 Italia 1

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: National Treasure: the Book of Secrets

National Treasure: the Book of Secrets Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 120′

120′ Regista: Jon Turteltaub

Jon Turteltaub Cast: Nicolas Cage, Jon Voight, Diane Kruger, Helen Mirren

Trama: Ben Gates è alla ricerca di prove che confutino le calunnie sul coinvolgimento del suo trisavolo nel complotto ordito per uccidere il presidente Lincoln. Aiutato da tutta la famiglia, mamma compresa e dai suoi compagni Abigail e Riley, il cacciatore di tesori girerà il mondo, alla ricerca del modo di sbrogliare una matassa che pian piano si rivelerà sempre più intricata e ricca di sensazionali sorprese e colpi di scena e che lo porterà dal monte Rushmore fino a Buckingham Palace…

Carol – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Australia – UK – USA

Australia – UK – USA Durata: 118′

118′ Regista: Todd Haynes

Todd Haynes Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson

Trama: New York, 1952. Carol è una donna elegante, sofisticata, ricca e sposata. Therese, invece, si è appena affacciata al mondo, sicura di chi vuole essere. Un incontro casuale in un grande magazzino di Manhattan fa nascere una straordinaria amicizia tra le due donne. Alle prese con un divorzio complicato e una dura battaglia per la custodia della figlia, Carol rimane come ipnotizzata da Therese e dalla sua misteriosa bellezza e, trovandosi sola il giorno di Natale, la invita a fuggire con lei in un viaggio nel cuore dell’America. Durante la magica avventura, le due finiranno irrimediabilmente per innamorarsi …

Il piccolo lord – 21:25 Rete 4

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Little Lord Fauntleroy

Little Lord Fauntleroy Uscita: 1980

1980 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 103′

103′ Regista: Jack Gold

Jack Gold Cast: Rick Schroder, Connie Booth, John Carter, Gerry Cowper, Peter Copley, Barry Jackson, Rachel Kempson, Carmel McSharry, Antonia Penberton, Rolf Saxon, Patsy Rowlands, Patrick Stewart, Ann Way, Rick Schroeder, Alec Guinness, Eric Porter, Colin Blakely

Trama: Un vecchio e severo Lord inglese nomina suo erede il nipotino americano. Lo ospita presso di sé ma senza la madre, con la quale non va d’accordo. Freddi in un primo tempo, i rapporti tra il nonno e il nipote si fanno via via più affettuosi e scongiurano il tentativo di appropriarsi del titolo da parte di un’altra persona.

Airplane vs Volcano – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Airplane vs Volcano

Airplane vs Volcano Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: James Kondelik, Jon Kondelik

James Kondelik, Jon Kondelik Cast: Dean Cain, Matt Mercer, Morgan West, Robin Givens, Tamara Goodwin

Trama: Quando un volo di linea rimane intrappolato a causa di alcuni vulcani in eruzione, i passeggeri e l’equipaggio devono trovare un modo per sopravvivere in volo dal momento che nessun atterraggio è possibile. L’assalto incessante di lava e cenere genera però ancora più paura, diffondendo diffidenza tra le persone a bordo, che dovranno imparare a collaborare per non mettere in pericolo le loro vite.

Tra le nuvole – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Up in the Air

Up in the Air Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Jason Reitman

Jason Reitman Cast: George Clooney, Melanie Lynskey, Danny McBride, Tamala Jones, Adam Rose, Amy Morton, Steve Eastin, J.K. Simmons, Sam Elliott, Zach Galifianakis, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman

Trama: Ryan Bingham ha un lavoro molto particolare, e cioè va in giro a licenziare gente. È infatti un tagliatore di teste aziendale e trascorre la maggior parte del suo tempo a bordo degli aerei per spostarsi da un luogo all’altro. Per questo motivo è single e senza nessuna voglia di accasarsi. Fino a quando, proprio in aeroporto, conosce Alex, una donna che sembra pensarla esattamente come lui sulla vita. Ma oltre che con i sentimenti, Ryan dovrà cimentarsi anche con un altro problema: Natalie, una giovane collega con una proposta che lo riporterà letteralmente con i piedi per terra.

Mamma ho perso l’aereo – 21:00 Sky Family

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Home Alone

Home Alone Uscita: 1990

1990 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, John Heard, Daniel Stern, Joe Pesci, Anna Slotky, Michael Maronna, Devin Ratray, Gerry Bamman, Daiana Campeanu, John Candy, Kieran Culkin, Jedidiah Cohen, Angela Goethals, Larry Hankin, Kristin Minter, Senta Moses, Hillary Wolf, Roberts Blossom

Trama: Due famiglie con numerosi figli sono in partenza per Parigi per trascorrere le vacanze di Natale. Ma nella frenesia e nella confusione degli ultimi minuti viene “dimenticato” a casa il piccolo Kevin La madre cerca invano di mettersi in contatto con lui o di tornare indietro, ma senza riuscirci. Rimasto solo, il piccolo Kevin non si perde d’animo e si prenderà cura della casa a modo suo, riuscendo perfino a sgominare, a suon di petardi, pece e altre diavoleria, una banda di maldestri scassinatori.