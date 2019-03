Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata giovedì 7 marzo.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 7 marzo:

The rivers murders – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: The River Murders

The River Murders Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Rich Cowan

Rich Cowan Cast: Ray Liotta, Christian Slater, Ving Rhames

Trama: Una delle ex fiamme del detective della omicidi Jack Verdon, viene violentata e brutalmente assassinata, inizialmente sembra che si tratti solo di un crimine isolato. Ben presto, però, è chiaro anche a lui che qualcuno sta seguendo un piano ben preciso: altre sue ex infatti, diventano preda di destini simili e il responsabile sembra essere un maniaco seriale. L’agente dell’Fbi incaricato del caso e il capo della polizia locale credono invece che Jack sia in qualche modo coinvolto…

The nice guys – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 116′

116′ Regista: Shane Black

Shane Black Cast: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice

Trama: Nella Los Angeles degli anni ’70, libertina e stravagante l’investigatore privato Holland March, diventato un alcolista disilluso dopo la morte della moglie, viene ingaggiato dalla signora Glenn, la quale crede che la nipote deceduta, la pornostar Misty Mountains, sia ancora viva. Holland si mette sulle tracce di Amelia, una ragazza scomparsa che probabilmente la donna ha scambiato per la nipote. La ragazza, però, non vuole essere trovata e assume il detective senza scrupoli Jackson Healy per tenere alla larga Holland.

Arancia meccanica – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: A Clockwork Orange

A Clockwork Orange Uscita: 1971

1971 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 136′

136′ Regista: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Cast: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke

Trama: In cerca di emozioni forti, Alex, quotidianamente compie azioni criminali. Viene arrestato e sottoposto ad un trattamento che lo condiziona alla non violenza. Uscito di galera però, tutte le persone che hanno subito da lui violenze, gli si ritorcono contro…

Fast & Furious 5 – 21:30 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Fast Five

Fast Five Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Justin Lin

Justin Lin Cast: Vin Diesel, Tyrese Gibson, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster

Trama: Dopo aver attaccato un bus di detenuti per far sfuggire Dominic Toretto alla prigione, Mia Toretto e l’ex agente Brian O’Conner scappano in Brasile. Là, durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto è un ricco affarista corrotto, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes.

La spia – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: A Most Wanted Man

A Most Wanted Man Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Germania – Regno Unito – USA

Germania – Regno Unito – USA Durata: 121′

121′ Regista: Anton Corbijn

Anton Corbijn Cast: Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy Dobrygin

Trama: Amburgo. All’indomani degli attentati terroristici dell’11 settembre, Issa Karpov, di origine russo-cecena, sbarca al porto deciso a recuperare il denaro che suo padre, criminale di guerra, ha accumulato. Spetta a Günther Bachmann, cinico e deluso agente dei servizi segreti tedeschi, scoprire se Karpov è un innocente coinvolto in una storia più grande di lui oppure un terrorista pronto a farsi esplodere. Ad aiutarlo nelle indagini, suo malgrado, sarà un agente americano. Tratto dall’omonimo romanzo di John Le Carré.

Uccidi i tuoi nemici – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Kill Your Friends

Kill Your Friends Uscita: 2015

2015 Nazionalità: UK

UK Durata: 103′

103′ Regista: Owen Harris

Owen Harris Cast: Nicholas Hoult, Thomas Conroy, James Corden

Darling Companion – 21:10 Paramount Channel

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Darling Companion

Darling Companion Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Lawrence Kasdan

Lawrence Kasdan Cast: Diane Keaton, Sam Shepard, Mark Duplass, Elisabeth Moss, Ayelet Zurer, Jamey Anthony, Kevin Kline, Dianne Wiest, Richard Jenkins

The Giver – 21:00 Sky Family

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: The Giver

The Giver Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 97′

97′ Regista: Phillip Noyce

Phillip Noyce Cast: Brenton Thwaites, Alexander Skarsgård, Taylor Swift, Katie Holmes, Cameron Monaghan, Odeya Rush, Emma Tremblay, Jeff Bridges, Meryl Streep

Trama:La storia è ambientata in un futuro distopico nel quale l’umanità è stata privata di ogni emozione e ricordo, e il privilegio di provare sentimenti e rammentare il passato spetta a una persona chiama il Receiver (il Ricevitore). L’eroe della storia è un ragazzo di nome Jonas che, durante l’apprendistato per diventare il nuovo Receiver, si rende conto di quanto sia difficile il cammino verso la conoscenza.

Trainspotting – 21:00 Sky Cult

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Trainspotting

Trainspotting Uscita: 1996

1996 Nazionalità: Regno Unito

Regno Unito Durata: 94′

94′ Regista: Danny Boyle

Danny Boyle Cast: Ewan McGregor, Kevin McKidd, Kelly Macdonald, Susan Vidler, Peter Mullan, Robert Carlyle, Ewen Bremner, Jonny Lee Mille

Trama: Il giovane Mark Renton scappa per le strade di Edimburgo, inseguito da due guardie di un grande magazzino. Fuggendo perde oggetti rubati. Mark e’ uno di quei ragazzi che hanno rifiutato la schiavitu’ degli oggetti per dedicarsi a una onesta e sincera tossicodipendenza.