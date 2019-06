Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 28 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 28 giugno:

Jumanji: Benvenuti nella giungla – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Jake Kasdan

Jake Kasdan Cast: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black

Trama: Nel 1996 un ragazzo di nome Alex trova un gioco in scatola di nome Jumanji su una spiaggia, dopo che due ragazzini, dopo averci giocato, lo avevano buttato in un torrente, una volta scampati alle disavventure del gioco. Durante la notte il gioco in scatola si trasforma in un videogioco e Alex comincia a giocarci, ma viene trascinato al suo interno, come già era accaduto prima a chiunque avesse iniziato a giocare a Jumanji. Venti anni più tardi sarà la volta di quattro ragazzi liceali che ricominciano il gioco…

Succede – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Regista: Francesca Mazzoleni

Francesca Mazzoleni Cast: Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Giovanni Anzaldo

Trama: Margherita detta Meg e’ una ragazza molto sensibile alle prese con il mondo a sedici anni che elettrizza e spaventa al tempo stesso. Olly e’ la migliore amica di Meg, espansiva, estroversa ed esplosiva. Sembra una ragazza superficiale ma in realta’ nasconde un animo fragile. Infine c’e’ Tom, un ragazzo appassionato di kite e musica rock. Sogna di andare a studiare e vivere in Argentina. Si conoscono tutti, sono cresciuti insieme senza mai darsi per scontati, finché all’orizzonte appare Sam, cugino romano di Olly..

Blade Runner – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Blade Runner

Blade Runner Uscita: 1982

1982 Nazionalità: Hong Kong – USA

Hong Kong – USA Durata: 124′

124′ Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah

Trama: Los Angeles, 2019. Il poliziotto Deckard, dell’unità Blade Runner, viene richiamato in servizio. La sua specialità è l’eliminazione di esemplari insubordinati di “replicanti”, androidi destinati al lavoro nelle colonie spaziali. Quattro di loro, Roy Batty, Leon, Zora e Pris, hanno raggiunto la Terra per tentare di infiltrarsi nelle industrie che li fabbricano. I replicanti sono identici agli esseri umani, tranne che per la durata limitata della loro esistenza e per l’apparente incapacità di provare sentimenti.

Operazione U.N.C.L.E. – 21:20 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: The Man from U.N.C.L.E.

The Man from U.N.C.L.E. Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 116′

116′ Regista: Guy Ritchie

Guy Ritchie Cast: Henry Cavill, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Sylvester Groth, Armie Hammer, Alicia Vikander

Trama: In piena Guerra fredda, Napoleon Solo, ex ladro e ora agente della Cia, è costretto ad allearsi con Illya Kuryakin, agente del Kgb, nonostante le differenze e le ostilità, per fare fronte comune davanti a un pericolo più grande: un’organizzazione criminale internazionale, con base in Italia, sta cercando di costruire una nuova bomba atomica. I due agenti saranno aiutati da Gaby Teller, figlia di uno scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti e di cui adesso si sono perse le tracce.

Escobar – 21:15 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Escobar: Paradise Lost

Escobar: Paradise Lost Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Belgio – Francia – Panama – Spagna

Belgio – Francia – Panama – Spagna Durata: 120′

120′ Regista: Andrea Di Stefano

Andrea Di Stefano Cast: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac

Trama: Nick e Dylan, due fratelli canadesi, hanno un sogno: aprire una scuola di surf in Colombia. Così, decidono di partire per farlo diventare realtà. Per Nick, anzi, le cose vanno meglio del previsto quando conosce Maria, bellissima ragazza per cui perde la testa. Quello che non sa, però, è che la giovane ha uno zio dal nome tanto importante quanto pericoloso, Pablo Escobar, ricco trafficante di droga. Nick capirà presto di essersi infilato in un grosso guaio quando due ragazzi colombiani che gli avevano causato qualche problema vengono ritrovati carbonizzati e appesi a testa in giù al ramo di un albero. La storia d’amore con Maria si trasformerà presto in un incubo.

Reazione a catena – 21:10 Rai Movie

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Chain Reaction

Chain Reaction Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: Andrew Davis

Andrew Davis Cast: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy

L’amante inglese – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Partir

Partir Uscita: 2009

2009 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 85′

85′ Regista: Catherine Corsini

Catherine Corsini Cast: Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez, Aladin Reibel, Gerard Lartigau, Alexandre Vidal, Daisy Broom, Berta Esquirol, Sergi López, Yvan Attal, Bernard Blancan

Trama: Suzanne, borghese sulla quarantina, in chiara crisi di coppia e annoiata dalla vita, decide di riprendere a lavorare come chinesiterapista. Durante i lavori di ristrutturazione del suo nuovo studio, fa la conoscenza di un operaio spagnolo rude e silenzioso, Ivan, ex detenuto, con cui si scatena una fortissima passione. La donna confessa al marito Samuel la relazione, giurando di rinunciare a Ivan per non perdere la sua famiglia. Ma non ha messo in conto il profondo amore che nutre per quell’uomo…

Coco – 21:00 Sky Family

Genere: Animazione

Animazione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA

USA Durata: 105′

105′ Regista: Lee Unkrich, Adrian Molina

Lee Unkrich, Adrian Molina Cast:

Trama: Il piccolo Miguel ha un grande sogno, quello di diventare un musicista. Purtroppo però nella sua famiglia la musica è bandita ormai da diverse generazioni e soprattutto da quando la trisavola Imelda fu abbandonata dal marito,, famoso chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime…

55 passi – 21:15 Sky Cult