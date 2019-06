Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 21 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 21 giugno:

L’incredibile viaggio del fachiro – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Extraordinary Journey of the Fakir

The Extraordinary Journey of the Fakir Uscita: 2018

2018 Durata: 92′

92′ Regista: Ken Scott

Ken Scott Cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty

Trama: Un giovane uomo arriva al commissariato e comincia a raccontare la storia della sua vita a tre ragazzini indiani che sono sul punto di entrare in riformatorio: Aja è stato un bambino poverissimo a Mumbai e ha imparato tutti i trucchi per ingannare il prossimo, nella doppia veste di illusionista e di ladruncolo. Il sogno di sua madre era andare a Parigi, il suo quello di entrare in un negozio dell’Ikea e vedere con i propri occhi la mobilia fantastica i cui nomi impronunciabili ha imparato dal catalogo..

La leggenda del pianista sull’oceano – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: La leggenda del pianista sull’oceano

La leggenda del pianista sull’oceano Uscita: 1998

1998 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 165′

165′ Regista: Giuseppe Tornatore

Giuseppe Tornatore Cast: Tim Roth, Clarence Williams III, Melanie Thierry, Gabriele Lavia, Peter Vaughan, Niall O’Brien, Alberto Vazquez, Luigi De Luca, Femi Elufowoju Jr., Nigel Fan, Harry Ditson, Eamon Geoghegan, Easton Gage, Cory Buck, Sydney Cole, Vernon Nurse, Heathcote Williams, Andrew Dunford, Norman Chancer, Nicola Di Pinto, Emanuele Gullotto, Michael Koroukin, Katy Monique Cuom, Mélanie Thierry, Pruitt Taylor Vince, Bill Nunn

Trama: Max Tooney, trombettista, racconta la storia dell’amico pianista: un operaio fuochista lo trova appena nato in un cesto nascosto a bordo del Virginian, un piroscafo che attraversa l’oceano sulla rotta che va dall’Europa all’America e ritorno. Lo prende con sé e gli dà il nome di Novecento, in omaggio al ventesimo secolo che sta cominciando. Da adulto, Novecento impara a suonare il pianoforte e diventa leggenda. Un giorno Jelly Roll Morton, il più grande pianista jazz, sale a bordo per lanciargli una sfida pianistica..

All is lost – 21:00 Iris

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: All is Lost

All is Lost Uscita: 2013

2013 Nazionalità: USA

USA Durata: 106′

106′ Regista: J.C. Chandor

J.C. Chandor Cast: R. Redford, Robert Redford

Trama: Durante un viaggio nell’Oceano Indiano, un uomo si trova da solo in balia del mare e degli elementi, dopo che il suo yacht ha subito una collisione con un container abbandonato. Con l’equipaggiamento di navigazione e la radio fuori uso, l’uomo deve far conto solo su un sestante, delle mappe nautiche, e il suo intuito, per sopravvivere.

Battleship – 21:20 Italia 1

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Battleship

Battleship Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Peter Berg

Peter Berg Cast: Alexander Skarsgård, Liam Neeson, Taylor Kitsch, Jesse Plemons, Peter MacNicol, Tadanobu Asano, Rihanna, Brooklyn Decker

Trama: Una flotta aliena scende sulla Terra per prepararne l’invasione, che inizia alle Hawaii, dove sono nel frattempo riunite le flotte internazionali della Marina militare per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di Marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper, a bordo della nave da guerra John Paul Jones, a tentare l’impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti dotati di armi e di tecnologia mai viste prima. Ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro.

Salt – 21:15 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Salt

Salt Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA

USA Durata: 100′

100′ Regista: Phillip Noyce

Phillip Noyce Cast: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, Yara Shahidi, Andre Braugher, Zoe Lister Jones, Gaius Charles, Victor Slezak, James Schram, Corey Stoll, Gary Wilmes, Kevin O’Donnell, Cassidy Hinkle, Harry L. Seddon, Nicole Signore, Michelle Ray Smith, Hunt Block, Cecilia Foss, Victoria Cartagena

Trama: Confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. L’agente CIA Evelyn Salt, prigioniera di un carcere governativo, viene liberata grazie alle pressioni sull’Agenzia fatte dal suo compagno, l’aracnologo Mike Krause. Due anni dopo, la donna viene ingiustamente accusata da un disertore di essere una spia russa dormiente e di voler assassinare il presidente degli Stati Uniti. Riuscita a sfuggire alla cattura, la donna si mette sulle tracce del vero traditore, cercando allo stesso tempo di proteggere se stessa e suo marito…

Showgirls – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Showgirls

Showgirls Uscita: 1995

1995 Nazionalità: USA

USA Durata: 128′

128′ Regista: Paul Verhoeven

Paul Verhoeven Cast: Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan, Gina Gershon, Gina Ravera, Robert Davi, Glenn Plummer, Alan Rachins

Trama: Nomi Malone ha un passato oscuro e un presente incerto nel topless bar Stardust. La sua ambizione più sfrenata consiste nel diventare protagonista del musical “Dea” allo Stardust. Sul palcoscenico e dietro le quinte, tra una movenza di “lap dance” e un omicidio, Nomi ritroverà se stessa.

Changeling – 21:25 Rete 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Changeling

Changeling Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Clint Eastwood

Clint Eastwood Cast: Angelina Jolie, Amy Ryan, Jason Butler Harner, Michael Kelly (II), Devon Conti, Eddie Alderson, Gabriel Schwalenstocker, Jason Ciok, Colm Feore, Devon Gearhart, Geoff Pierson, Gattlin Griffith, John Malkovich, Michael Kelly, Jeffrey Donovan

Trama: Los Angeles, anni ’20. Christine Collins, dopo il rapimento e la ricomparsa di suo figlio Walter, sostiene che il bambino riconsegnatole dalla polizia non è il suo. Fermamente intenzionata a scoprire cosa sia successo veramente a suo figlio, Christine, con l’aiuto del reverendo Briegleb, decide di portare avanti le sue ricerche, scontrandosi però con le autorità locali che non accettano di essere sfidati e contestati da una donna.

Son de mar – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Son de mar

Son de mar Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Spagna

Spagna Durata: 95′

95′ Regista: Bigas Luna

Bigas Luna Cast: Jordi Mollà, Neus Agullo, Pep Cortes, Juan Munoz, Ricky Colomer, Pablo Rivero, Carla Collado, Leonor Watling, Eduard Fernández, Sergio Caballero

Il mio piccolo dinosauro – 21:00 Sky Family

Genere: Azione

Azione Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Australia

Australia Regista: Matt Drummond

Matt Drummond Cast: Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin

Trama: Film australiano, genere Fantasy. Un esperimento militare fallito, ha alcune conseguenze inaspettate. Mentre la città è immersa nel totale caos, un ragazzo di nome Jake scopre un animaletto molto speciale: un piccolo dinosauro. La loro amicizia evolve rapidamente ogni giorno, così come le dimensioni della creatura. Per Jake diventa sempre più difficile mantenere segreto il suo animale domestico. Gli amici di Jake si rendono ben presto conto di non essere gli unici interessati a questo curioso nuovo amico…