Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 26 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, mercoledì 26 giugno:

Piccoli brividi 2 – 21:15 Sky Cinema

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: Goosebumps 2: Haunted Halloween

Goosebumps 2: Haunted Halloween Uscita: 2018

2018 Durata: 90′

90′ Regista: Ari Sandel

Ari Sandel Cast: Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor

Trama: Sarah è stata incaricata di sorvegliare suo fratello minore Sonny ed il suo amico Sam. I due furbetti però scappano per dedicarsi alla loro attività extra scolastica di svuotare cantine e solai con il nome di “fratelli Cassonetto”. E proprio in una delle case da ripulire, trovano un vecchio libro che farà tornare in vita il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Insieme a lui anche altre creature in città si risvegliano il giorno di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più avventurosa della loro vita.

Harry Potter e il calice di fuoco – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Goblet of Fire

Harry Potter and the Goblet of Fire Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 157′

157′ Regista: Mike Newell

Mike Newell Cast: Emma Watson, Miranda Richardson, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Timothy Spall

Trama: Dal romanzo di J.K. Rowling, il quarto episodio sul maghetto. Harry ormai è al quarto anno nella scuola di stregoneria di Hogwarts. La prova che i maghi dovranno affrontare è un torneo, nel quale si cimenteranno due rappresentanti dei diversi collegi. A stabilire chi sarà il vincitore c’è il Calice di Fuoco che di volta in volta annuncerà il nome di colui che rappresenterà il proprio collegio. Sarà proprio durante la competizione che tornerà il perfido Lord Voldermort a creare diversi problemi, non solo ad Harry…

Io non ho paura – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Io non ho paura

Io non ho paura Uscita: 2003

2003 Nazionalità: Italia – Regno Unito – Spagna

Italia – Regno Unito – Spagna Durata: 108′

108′ Regista: Gabriele Salvatores

Gabriele Salvatores Cast: Giuseppe Cristiano, Diego Abatantuono, Dino Abbrescia, Aitana Sanchez-Gijon

Trama: L’estate del 1978 è la più torrida del secolo. Mentre gli adulti e gli anziani sono rinchiusi in casa per evitare l’afa, i ragazzini scorrazzano per le vie del piccolo paese di Acque Traverse. Tra loro c’è anche Michele di nove anni il quale, tra un giro e l’altro, scopre che gli adulti del paese tengono un suo coetaneo segregato in fondo ad un pozzo in un casolare abbandonato. Inizia così a passare un po’ del suo tempo con lui, gli porta del cibo, fino a quando non scopre che anche i suoi genitori sono convolti in quella misteriosa “detenzione”…

Amici come noi – 21:20 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Amici come noi

Amici come noi Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Enrico Lando

Enrico Lando Cast: Pio D’Antini, Pio Mastronardi, Amedeo Mastronardi, Massimo Popolizio e Maria Di Biase, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

Trama: Questa commedia brillante racconta la storia rocambolesca di Pio e Amedeo, amici nella vita, oltre che soci in una bizzarra agenzia di pompe funebri. Pio è in procinto di sposare Rosa, ma a causa di un video che circola in rete il matrimonio sarà destinato a saltare all’aria. La storia si sviluppa come un’avventura on the road che parte e si conclude a Foggia. Nel mezzo Roma, Milano e Amsterdam. Come nel programma Emigratis, Pio e Amedeo ne combineranno di tutti i colori, lasciando la loro impronta ad ogni passaggio.

Un’estate in Provenza – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Avis de Mistral

Avis de Mistral Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 105′

105′ Regista: Rose Bosch

Rose Bosch Cast: Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet, Hugo Dessioux, Charlotte de Turckheim, Aure Atika

Trama: Dopo il divorzio dei genitori i tre fratelli, Lea, Adrien, e il piccolo non udente Théo, vengono spediti nella casa in campagna dei nonni in Provenza per una vacanza. Qui incontreranno per la prima volta il nonno Paul, che non avevano mai conosciuto a causa di una vecchia lite familiare. Inizialmente il rapporto fra i ragazzi e l’anziano è difficile, rendendo lo scontro generazionale quasi inevitabile ma, man mano che emerge il passato turbolento di Paul, le distanze tra nonno e nipoti si accorciano…

Ossessione omicida – 21:20 Rai 4

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: No Good Deed

No Good Deed Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: Sam Miller

Sam Miller Cast: Taraji P. Henson, Henry Simmons, Kate del Castillo, Idris Elba, Leslie Bibb

Trama:Terri Granger, casalinga con due figlioletti, rimane a casa da sola perché il marito Jeffrey deve andare fuori città per il compleanno del padre. Una sera di maltempo riceve l’inaspettata visita di Colin, che, si introduce nella sua abitazione in seguito ad un problema con l’auto, chiedendole di usare il telefono per chiamare il carro attrezzi. Lei, sia pure con un po’ di riluttanza, lo accoglie. Poco dopo arriva la sua amica Meg, che simpatizza con Colin. Ma è solo l’inizio di una notte di terrore…

In nome di mia figlia – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Au nom de ma fille

Au nom de ma fille Uscita: 2016

2016 Nazionalità: Francia – Germania

Francia – Germania Durata: 87′

87′ Regista: Vincent Garenq

Vincent Garenq Cast: Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée Croze

2012: Ice age – 21:15 Cielo

Genere: Azione

Azione Uscita: 2011

2011 Nazionalità: USA

USA Durata: 91′

91′ Regista: Travis Fort

Travis Fort Cast: Patrick Labyorteaux, Julie McCullough, Katie Wilson

Cambio di gioco – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: The Game Plan

The Game Plan Uscita: 2007

2007 Nazionalità: USA

USA Durata: 110′

110′ Regista: Andy Fickman

Andy Fickman Cast: Dwayne Johnson, The Rock, Madison Pettis, Kyra Sedgwick, Roselyn Sanchez

Trama: Joe Kingman è un celebre quarterback, è affascinante, ricco e famoso. Joe è abituato al gioco duro ed è dotato di una forza e agilità incredibili che gli permettono di sopportare i violenti colpi del gioco del football. Tuttavia, gli eventi che stanno per colpirlo si riveleranno più duri di un placcaggio. Joe, infatti, impegnato con la squadra nell’imminente vittoria del campionato, fuori dal campo di football dovrà affrontare una bambina di otto anni che sostiene di essere sua figlia, frutto di una relazione occasionale. Da questo momento la sua intera vita saà messa in discussione.