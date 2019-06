Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 7 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 7 giugno:

Atomica bionda – 21:20 Canale 5

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Atomic Blonde

Atomic Blonde Uscita: 2017

2017 Nazionalità: USA – Gran Bretagna – Germania

USA – Gran Bretagna – Germania Durata: 115′

115′ Regista: David Leitch

David Leitch Cast: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman

Trama: Lorraine è un agente dell’MI6 britannico, con lividi ed ecchimosi evidenti, viene interrogata dalla CIA a proposito della sua recente missione in una Berlino ante caduta del Muro. Un agente sotto copertura era stato assassinato e gli era stata sottratta una lista contenente i nomi e i compiti di tutti gli agenti occidentali in azione. A Lorraine era stato affidato il compito di scoprire in quali mani era finita e di recuperarla prima che quanto in essa contenuto desse il via alla terza guerra mondiale.

La truffa dei Logan – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Logan Lucky

Logan Lucky Uscita: 2017

2017 Durata: 118′

118′ Regista: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Cast: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig

Trama: I Logan vivono nell’America rurale e sono vittime di una maledizione familiare perpetua che gli fa collezionare solo sfortune. Per di più Jimmy Logan, ex quarterback, disoccupato e separato dalla moglie, ha una gamba offesa e Clyde Logan, veterano dell’Iraq è single, possiede un pub, ma è senza un braccio. Dato il corso disastroso delle loro esistenze, insieme decidono di organizzare una rapina e quella che era una maledetta superstizione diventa l’unica chance per tentare di riscattare le loro vite.

Shining – 21:15 Premium Cinema

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: The Shining

The Shining Uscita: 1980

1980 Nazionalità: USA

USA Durata: 119′

119′ Regista: Stanley Kubrick

Stanley Kubrick Cast: Jack Nicholson, Anne Jackson, Tony Burton, Philip Stone, Joe Turkel, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers

Trama: Jack Torrance ha il “blocco dello scrittore” e per ritrovare la giusta concentrazione che gli permetterà di comporre il suo romanzo, accetta l’incarico di custode invernale dell’Overlook Hotel, un enorme albergo completamente isolato tra le montagne innevate. Lo seguono la moglie Wendy e il figlioletto Danny. Quest’ultimo possiede poteri paranormali che gli permettono di vedere nel passato e nel futuro. Giorno dopo giorno l’isolamento porterà il genio creativo alla pura alla follia, in un crescendo di tensione e paura.

Constantine – 21:00 Iris

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Constantine

Constantine Nazionalità: Stati Uniti

Trama: John Constantine ha il potere di vedere angeli e demoni che si nascondono tra gli umani. Richiamato in vita dopo il suicidio, l’uomo aiuta la poliziotta Angela Dodson a indagare sulla morte della sorella. Il divo Keanu Reeves dà volto all’eroe del fumetto gothic.

Il cosmo sul comò – 21:25 Italia 1

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2008

2008 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Marcello Cesena

Marcello Cesena Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Sergio Bustric

Trama: Quattro esilaranti episodi collegati dai bizzarri insegnamenti di un maestro orientale, Tsu’Nam, che all’ombra di un ginko biloba elargisce pillole di insolita saggezza: Aldo, Giovanni e Giacomo hanno pianificato una vacanza intelligente, ma un calcio ad un pallone e l’ammutinamento familiare sconvolgeranno il loro programma. Niente ferie o licenze invece per Padre Bruno. Non hanno invece bisogno di restauro i quadri del castello di Hogwarts, ritratti parlanti e sbeffeggianti che scivolano fuori dalla cornice…

Ossessione omicida – 21:20 Rai 2

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: No Good Deed

No Good Deed Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 84′

84′ Regista: Sam Miller

Sam Miller Cast: Taraji P. Henson, Henry Simmons, Kate del Castillo, Idris Elba, Leslie Bibb

Trama: Terri Granger, casalinga con due figlioletti, rimane a casa da sola perché il marito Jeffrey deve andare fuori città per il compleanno del padre. Una sera di maltempo riceve l’inaspettata visita di Colin, che, si introduce nella sua abitazione in seguito ad un problema con l’auto, chiedendole di usare il telefono per chiamare il carro attrezzi. Lei, sia pure con un po’ di riluttanza, lo accoglie. Poco dopo arriva la sua amica Meg, che simpatizza con Colin. Ma è solo l’inizio di una notte di terrore…

Escobar – 21:20 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Escobar: Paradise Lost

Escobar: Paradise Lost Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Belgio – Francia – Panama – Spagna

Belgio – Francia – Panama – Spagna Durata: 120′

120′ Regista: Andrea Di Stefano

Andrea Di Stefano Cast: Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac

Trama: Nick e Dylan, due fratelli canadesi, hanno un sogno: aprire una scuola di surf in Colombia. Così, decidono di partire per farlo diventare realtà. Per Nick, anzi, le cose vanno meglio del previsto quando conosce Maria, bellissima ragazza per cui perde la testa. Quello che non sa, però, è che la giovane ha uno zio dal nome tanto importante quanto pericoloso, Pablo Escobar, ricco trafficante di droga. Nick capirà presto di essersi infilato in un grosso guaio quando due ragazzi colombiani che gli avevano causato qualche problema vengono ritrovati carbonizzati e appesi a testa in giù al ramo di un albero. La storia d’amore con Maria si trasformerà presto in un incubo.

Sex list – 21:10 Rai Movie

Genere: Thriller

Thriller Titolo originale: Deception

Deception Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Marcel Langenegger

Marcel Langenegger Cast: Hugh Jackman, Michelle Williams, Ewan McGregor, Lisa Gay Hamilton, Maggie Q, Bruce Altman, Stephanie Roth Haberle

Trama: Jonathan McQuarry, tranquillo contabile di New York, viene introdotto da un avvocato di successo in un misterioso club privato, conosciuto come la ‘Lista’. Qui, i membri vivono in perfetto anonimato incontri sessuali molto trasgressivi. Affascinato da questo universo notturno a lui sconosciuto, una sera Jonathan incontra una donna, che lo coinvolge profondamente. Ma quando la ragazza scompare nel nulla, i sospetti legati alla sua sparizione e ad una concomitante rapina, ricadono tutti su di lui.

Kika – 21:15 Cielo